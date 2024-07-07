https://ria.ru/20240707/orban-1958076311.html

Орбан отправился в Китай после визитов на Украину и в Россию, сообщили СМИ

Орбан отправился в Китай после визитов на Украину и в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024

Орбан отправился в Китай после визитов на Украину и в Россию, сообщили СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на пути в Китай, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:46

2024-07-07T19:46

2024-07-07T20:54

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китай

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венгрия

петер сийярто

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на пути в Китай, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники."После Киева, Москвы и Азербайджана, по нашей информации, Виктор Орбан едет в Китай. Насколько нам известно, <...> венгерский премьер-министр прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник", — говорится в публикации.Визит Орбана в Китай не анонсировался венгерским правительством и администрацией премьера.Политик в минувшую пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка венгерского премьера в Москву якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html

https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html

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