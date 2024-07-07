В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина
Райц: встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада о переговорах с Россией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube.
Однако Орбан, "вопреки командованию", прилетел в Москву, где его встретил Путин, в то время как представители Евросоюза отрицают возможность переговоров с российским лидером.
"Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — указал Райц.
Во время переговоров в Москве Путин и Орбан обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам премьера, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира.
Поездка политика вызвала резкую реакцию на Западе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию. В Еврокомиссии утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан, комментируя нападки представителей ЕС, указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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