https://ria.ru/20240707/orban-1957959942.html

В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина

В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина - РИА Новости, 07.07.2024

В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T03:26

2024-07-07T03:26

2024-07-07T03:27

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube."ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет <…> На это он согласился с большим трудом под руководством США как ведущей державы НАТО", — отметил журналист.Однако Орбан, "вопреки командованию", прилетел в Москву, где его встретил Путин, в то время как представители Евросоюза отрицают возможность переговоров с российским лидером."Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — указал Райц.Во время переговоров в Москве Путин и Орбан обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам премьера, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира.Поездка политика вызвала резкую реакцию на Западе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию. В Еврокомиссии утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан, комментируя нападки представителей ЕС, указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240706/orban-1957946010.html

https://ria.ru/20240706/orban-1957882967.html

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