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В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина - РИА Новости, 07.07.2024
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03:26 07.07.2024 (обновлено: 03:27 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/orban-1957959942.html
В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина
В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина - РИА Новости, 07.07.2024
В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T03:26
2024-07-07T03:27
в мире
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владимир путин
жозеп боррель
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube."ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет &lt;…&gt; На это он согласился с большим трудом под руководством США как ведущей державы НАТО", — отметил журналист.Однако Орбан, "вопреки командованию", прилетел в Москву, где его встретил Путин, в то время как представители Евросоюза отрицают возможность переговоров с российским лидером."Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — указал Райц.Во время переговоров в Москве Путин и Орбан обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам премьера, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира.Поездка политика вызвала резкую реакцию на Западе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию. В Еврокомиссии утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан, комментируя нападки представителей ЕС, указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240706/orban-1957946010.html
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в мире, украина, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Украина, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина

Райц: встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада о переговорах с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube.
"ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет <…> На это он согласился с большим трудом под руководством США как ведущей державы НАТО", — отметил журналист.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан
Вчера, 22:58
Однако Орбан, "вопреки командованию", прилетел в Москву, где его встретил Путин, в то время как представители Евросоюза отрицают возможность переговоров с российским лидером.
"Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — указал Райц.
Во время переговоров в Москве Путин и Орбан обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам премьера, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира.
Поездка политика вызвала резкую реакцию на Западе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию. В Еврокомиссии утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан, комментируя нападки представителей ЕС, указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным
Вчера, 16:40
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинЖозеп БоррельЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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