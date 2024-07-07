https://ria.ru/20240707/orban-1957953975.html

Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель

Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель - РИА Новости, 07.07.2024

Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандат от ЕС на то, чтобы представлять объединение на саммите... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:01

2024-07-07T01:01

2024-07-07T01:01

в мире

венгрия

азербайджан

восток

жозеп боррель

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандат от ЕС на то, чтобы представлять объединение на саммите Организации тюркских государств (ОТГ). В пятницу азербайджанское государственное агентство АзерТадж передавало, что Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств ОТГ. В ходе саммита в субботу венгерский премьер назвал ОТГ жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада в условиях угрозы повторного распада мира на блоки. "Виктор Орбан не получал мандат от Совета ЕС, чтобы представлять его на саммите Организации тюркских государств", - написал Боррель в соцсети Х. Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС отвергает попытки легитимизации Северного Кипра, он подчеркнул, что ЕС признает только Республику Кипр. В пятницу Боррель заявлял, что премьер Венгрии не получал мандат ЕС на визит в Россию, его возможный визит в Москву может проходить только в рамках двусторонних отношений. В азербайджанском городе Шуша в субботу состоялся неофициальный саммит ОТГ, в котором приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите приняли участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.

https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html

https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html

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восток

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в мире, венгрия, азербайджан, восток, жозеп боррель, виктор орбан, евросоюз