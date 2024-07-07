Рейтинг@Mail.ru
Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/orban-1957953975.html
Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель
Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель - РИА Новости, 07.07.2024
Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандат от ЕС на то, чтобы представлять объединение на саммите... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:01
2024-07-07T01:01
в мире
венгрия
азербайджан
восток
жозеп боррель
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандат от ЕС на то, чтобы представлять объединение на саммите Организации тюркских государств (ОТГ). В пятницу азербайджанское государственное агентство АзерТадж передавало, что Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств ОТГ. В ходе саммита в субботу венгерский премьер назвал ОТГ жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада в условиях угрозы повторного распада мира на блоки. "Виктор Орбан не получал мандат от Совета ЕС, чтобы представлять его на саммите Организации тюркских государств", - написал Боррель в соцсети Х. Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС отвергает попытки легитимизации Северного Кипра, он подчеркнул, что ЕС признает только Республику Кипр. В пятницу Боррель заявлял, что премьер Венгрии не получал мандат ЕС на визит в Россию, его возможный визит в Москву может проходить только в рамках двусторонних отношений. В азербайджанском городе Шуша в субботу состоялся неофициальный саммит ОТГ, в котором приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите приняли участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.
https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html
венгрия
азербайджан
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75cb3155c808330e804eb762254a4212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, азербайджан, восток, жозеп боррель, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Азербайджан, Восток, Жозеп Боррель, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан не получал мандат от ЕС на участие в саммите ОТГ, заявил Боррель

Боррель: Орбан не получал мандант, чтобы представлять ЕС на саммите ОТГ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандат от ЕС на то, чтобы представлять объединение на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
В пятницу азербайджанское государственное агентство АзерТадж передавало, что Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств ОТГ. В ходе саммита в субботу венгерский премьер назвал ОТГ жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада в условиях угрозы повторного распада мира на блоки.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС
25 октября 2023, 15:23
"Виктор Орбан не получал мандат от Совета ЕС, чтобы представлять его на саммите Организации тюркских государств", - написал Боррель в соцсети Х.
Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС отвергает попытки легитимизации Северного Кипра, он подчеркнул, что ЕС признает только Республику Кипр.
В пятницу Боррель заявлял, что премьер Венгрии не получал мандат ЕС на визит в Россию, его возможный визит в Москву может проходить только в рамках двусторонних отношений.
В азербайджанском городе Шуша в субботу состоялся неофициальный саммит ОТГ, в котором приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите приняли участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным
27 октября 2023, 16:44
 
В миреВенгрияАзербайджанВостокЖозеп БоррельВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала