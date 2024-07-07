https://ria.ru/20240707/olland-1958102585.html

Олланд не намерен претендовать на пост главы будущего правительства

Олланд не намерен претендовать на пост главы будущего правительства - РИА Новости, 08.07.2024

Олланд не намерен претендовать на пост главы будущего правительства

Избравшийся в парламент Франции от департамента Коррез и от коалиции левых "Новый народный фронт" экс-президент Франсуа Олланд заявил, что не претендует на пост РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-07T23:12

2024-07-07T23:12

2024-07-08T00:01

парламент франции

франсуа олланд

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Избравшийся в парламент Франции от департамента Коррез и от коалиции левых "Новый народный фронт" экс-президент Франсуа Олланд заявил, что не претендует на пост главы будущего правительства.Ранее нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране."Чтобы быть в правительстве, еще нужно быть кандидатом на то, чтобы им руководить, каковым я не являюсь", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.Было бы логично, чтобы после выборов Макрон в связи с формированием будущего парламента обратился к коалиции "Новый народный фронт", набирающей больше других мест в парламенте, добавил Олланд, но при этом выразил сомнения, что "уходящее большинство" Макрона на это настроено.Политик добавил, что ввиду отсутствия абсолютного большинства в парламенте ключевым фактором будет не личность кандидата, а политическая роль, которую Национальное собрание (нижняя палата парламента) захочет играть. В связи с этим, считает экс-президент, французские власти могут ожидать "институциональные инновации".Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

парламент франции, франсуа олланд, парламентские выборы во франции — 2024