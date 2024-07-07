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Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 07.07.2024 (обновлено: 14:19 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/obstrel-1958008864.html
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек - РИА Новости, 07.07.2024
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек
Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:45
2024-07-07T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
петровский район
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о 20 пострадавших. "Общее число жертв за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек", - говорится в сообщении представительства. По его информации, в Никитовском районе Горловки погиб мужчина, ранения получили две женщины, также ранен еще один мужчина в Петровском районе Донецка. В МЧС России ранее сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957942932.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, петровский район, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Петровский район, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек

Число пострадавших при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в субботу достигло 24

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка шахты "19/20" в Никитовском районе Горловки. 7 июля 2024
Последствия обстрела поселка шахты 19/20 в Никитовском районе Горловки. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела поселка шахты "19/20" в Никитовском районе Горловки. 7 июля 2024
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о 20 пострадавших.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС
6 июля, 22:28
"Общее число жертв за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек", - говорится в сообщении представительства.
По его информации, в Никитовском районе Горловки погиб мужчина, ранения получили две женщины, также ранен еще один мужчина в Петровском районе Донецка.
В МЧС России ранее сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.
Последствия украинского обстрела Горловки. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ
Вчера, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПетровский районДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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