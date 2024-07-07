https://ria.ru/20240707/obstrel-1958008864.html

Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек

Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек - РИА Новости, 07.07.2024

Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек

Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:45

2024-07-07T12:45

2024-07-07T14:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

петровский район

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о 20 пострадавших. "Общее число жертв за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек", - говорится в сообщении представительства. По его информации, в Никитовском районе Горловки погиб мужчина, ранения получили две женщины, также ранен еще один мужчина в Петровском районе Донецка. В МЧС России ранее сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240706/obstrel-1957942932.html

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html

донецкая народная республика

горловка

петровский район

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, горловка, петровский район, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия