https://ria.ru/20240707/obstrel-1958008864.html
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек - РИА Новости, 07.07.2024
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек
Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:45
2024-07-07T12:45
2024-07-07T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
петровский район
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу выросло до 24 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о 20 пострадавших. "Общее число жертв за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек", - говорится в сообщении представительства. По его информации, в Никитовском районе Горловки погиб мужчина, ранения получили две женщины, также ранен еще один мужчина в Петровском районе Донецка. В МЧС России ранее сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957942932.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, горловка, петровский район, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Петровский район, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах ДНР в субботу выросло до 24 человек
Число пострадавших при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в субботу достигло 24