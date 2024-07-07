https://ria.ru/20240707/obstrel-1957952716.html

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.07.2024

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T00:28

2024-07-07T00:28

2024-07-07T00:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Тридцать один обстрел - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего было выпущено 168 боеприпасов, ранения получили 16 гражданских лиц, кроме того, пострадали четыре сотрудника МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано 65 обстрелов.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)