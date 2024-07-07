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ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 07.07.2024 (обновлено: 00:29 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/obstrel-1957952716.html
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.07.2024
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T00:28
2024-07-07T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Тридцать один обстрел - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего было выпущено 168 боеприпасов, ранения получили 16 гражданских лиц, кроме того, пострадали четыре сотрудника МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано 65 обстрелов.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 168 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Тридцать один обстрел - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отметили в представительстве, всего было выпущено 168 боеприпасов, ранения получили 16 гражданских лиц, кроме того, пострадали четыре сотрудника МЧС России.
В предыдущие сутки было зафиксировано 65 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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