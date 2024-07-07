https://ria.ru/20240707/obstrel-1957952529.html

Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 07.07.2024

Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T00:26

2024-07-07T00:26

2024-07-07T00:26

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом, передаёт корреспондент РИА Новости. Прямое попадание в частный дом произошло на улице Волочаевской Петровского района Донецка. Ракета пробила кровлю и перекрытие, влетела в кухню и взорвалась в стене. В результате этого в доме образовалось две дыры. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ применили ракету РСЗО "натовского" образца. Как рассказал владелец дома Юрий, благодаря тому, что в момент обстрела никого в здании не оказалось, никто не пострадал. "Был один прилет в дом. Разбиты крыша, кухня, стены и фасад. Слава Богу, что никого не было дома", - рассказал журналистам Юрий. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждения получили семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html

https://ria.ru/20231026/udar-1905501496.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)