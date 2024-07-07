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Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/obstrel-1957952529.html
Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке
Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 07.07.2024
Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке
Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T00:26
2024-07-07T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом, передаёт корреспондент РИА Новости. Прямое попадание в частный дом произошло на улице Волочаевской Петровского района Донецка. Ракета пробила кровлю и перекрытие, влетела в кухню и взорвалась в стене. В результате этого в доме образовалось две дыры. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ применили ракету РСЗО "натовского" образца. Как рассказал владелец дома Юрий, благодаря тому, что в момент обстрела никого в здании не оказалось, никто не пострадал. "Был один прилет в дом. Разбиты крыша, кухня, стены и фасад. Слава Богу, что никого не было дома", - рассказал журналистам Юрий. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждения получили семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html
https://ria.ru/20231026/udar-1905501496.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

ВСУ нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Прямое попадание в частный дом произошло на улице Волочаевской Петровского района Донецка. Ракета пробила кровлю и перекрытие, влетела в кухню и взорвалась в стене. В результате этого в доме образовалось две дыры. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ применили ракету РСЗО "натовского" образца.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете
19 января, 14:50
Как рассказал владелец дома Юрий, благодаря тому, что в момент обстрела никого в здании не оказалось, никто не пострадал.
"Был один прилет в дом. Разбиты крыша, кухня, стены и фасад. Слава Богу, что никого не было дома", - рассказал журналистам Юрий.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждения получили семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Многоэтажные дома в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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