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В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:27
2024-07-07T01:27
2024-07-07T04:33
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области звучит с 00.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Павлоград, Россия, В мире
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Павлограде на фоне тревоги прогремели взрывы