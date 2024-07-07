СМИ: НАТО чувствует себя увереннее в способности справиться с Трампом
Politico: НАТО чувствует себя увереннее в способности справиться с Трампом
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Страны НАТО чувствую себя гораздо увереннее в способности справиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах, чем во время его первого президентского срока, пишет издание Politico.
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"Во многих отношениях страны-члены НАТО чувствуют себя гораздо увереннее в своей способности справиться с Трампом, чем тогда, когда он в первые пришел к власти", - говорится в публикации.
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28 июня, 12:30
По данным издания, возвращение Трампа стало главной темой ежемесячных встреч послов европейских стран в Вашингтоне. Как отмечается, на одной из таких встреч представитель одной из стран спросил коллег, не занимаются ли они глупостями.
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"Можем ли мы действительно подготовиться к встрече с Трампом? Или нам лучше подождать и посмотреть, как будет выглядеть новая реальность?"- приводит издание слова представителя неназванной страны.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.