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"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине - РИА Новости, 07.07.2024
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09:17 07.07.2024 (обновлено: 15:15 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине - РИА Новости, 07.07.2024
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине
Североатлантический альянс не имеет ясной стратегии по Украине, поэтому он принимает хаотичные решения, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works бывший... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:17
2024-07-07T15:15
в мире
украина
сша
франция
теодор постол
джо байден
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс не имеет ясной стратегии по Украине, поэтому он принимает хаотичные решения, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works бывший советник Пентагона Теодор Постол."Я не наблюдаю у НАТО какой-либо стратегии. По-моему, они мечутся и пребывают в отчаянии", — отметил он.Постол подчеркнул, что предстоящий саммит НАТО станет достаточно трудным по нескольким причинам. Во-первых, заметил он, на саммите люди будут стараться понять, компетентен ли президент США Джо Байден хоть в каких-либо вопросах и насколько он владеет ситуацией. Во-вторых, по мнению эксперта, президент Франции Эммануэль Макрон поедет на саммит уже как президент, чьи полномочия сильно ограничены. Наконец, канцлер Германии Олаф Шольц — несерьезный политик, заключил он.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на саммите ожидается встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
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в мире, украина, сша, франция, теодор постол, джо байден, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Франция, Теодор Постол, Джо Байден, Эммануэль Макрон, НАТО, Министерство обороны США
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине

Экс-советник Пентагона Постол: у НАТО нет четкой стратегии по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс не имеет ясной стратегии по Украине, поэтому он принимает хаотичные решения, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works бывший советник Пентагона Теодор Постол.
"Я не наблюдаю у НАТО какой-либо стратегии. По-моему, они мечутся и пребывают в отчаянии", — отметил он.
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Постол подчеркнул, что предстоящий саммит НАТО станет достаточно трудным по нескольким причинам. Во-первых, заметил он, на саммите люди будут стараться понять, компетентен ли президент США Джо Байден хоть в каких-либо вопросах и насколько он владеет ситуацией. Во-вторых, по мнению эксперта, президент Франции Эммануэль Макрон поедет на саммит уже как президент, чьи полномочия сильно ограничены. Наконец, канцлер Германии Олаф Шольц — несерьезный политик, заключил он.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на саммите ожидается встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.
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В миреУкраинаСШАФранцияТеодор ПостолДжо БайденЭммануэль МакронНАТОМинистерство обороны США
 
 
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