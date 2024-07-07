https://ria.ru/20240707/nato-1957965463.html

Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России - РИА Новости, 07.07.2024

Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:08

2024-07-07T07:08

2024-07-07T07:31

в мире

украина

россия

сша

георгий мурадов

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154904/40/1549044037_0:443:1368:1213_1920x0_80_0_0_1e4e8486b85b0cfb2cdf2a3b79354277.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. "НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения. "Поэтому только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО - это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html

https://ria.ru/20240515/nato-1946036756.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, георгий мурадов, нато