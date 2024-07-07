https://ria.ru/20240707/nato-1957965463.html
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России - РИА Новости, 07.07.2024
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:08
2024-07-07T07:08
2024-07-07T07:31
в мире
украина
россия
сша
георгий мурадов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154904/40/1549044037_0:443:1368:1213_1920x0_80_0_0_1e4e8486b85b0cfb2cdf2a3b79354277.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. "НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения. "Поэтому только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО - это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html
https://ria.ru/20240515/nato-1946036756.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154904/40/1549044037_0:323:1368:1349_1920x0_80_0_0_295ba3b45b641fc86b96788a00cc9c7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, георгий мурадов, нато
В мире, Украина, Россия, США, Георгий Мурадов, НАТО
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий РФ