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Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России - РИА Новости, 07.07.2024
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07:08 07.07.2024 (обновлено: 07:31 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/nato-1957965463.html
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России - РИА Новости, 07.07.2024
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:08
2024-07-07T07:31
в мире
украина
россия
сша
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. "НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения. "Поэтому только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО - это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html
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в мире, украина, россия, сша, георгий мурадов, нато
В мире, Украина, Россия, США, Георгий Мурадов, НАТО
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий РФ

© Chief Petty Officer Julian CarrollВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Chief Petty Officer Julian Carroll
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию.
«
"НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР", - сказал Мурадов РИА Новости.
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По его словам, коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения.
"Поэтому только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО - это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают", - сказал Мурадов.
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