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В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда - РИА Новости, 07.07.2024
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10:03 07.07.2024 (обновлено: 12:52 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/muraved-1957985983.html
В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда
В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда - РИА Новости, 07.07.2024
В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда
Самка гигантского муравьеда приехала в Московский зоопарк, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:03
2024-07-07T12:52
хорошие новости
москва
светлана акулова
московский зоопарк
южная америка
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самка гигантского муравьеда приехала в Московский зоопарк, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Ей приблизительно два года, это совсем молодое животное. Самку зовут Изабелла", — уточнили в материале. Ее поселили в соседнем с самцом Диего вольере, который менее года назад обосновался на старой территории зоопарка. Так как муравьеды — не социальные животные, самец и самка встречаются лишь в период размножения. Диего и Белла выходят гулять на улицу по очереди. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что у животных есть совместный коридор, по которому они выходят на улицу. "И когда по коридору идет Диего, он исследует метки и запахи, которые оставила Белла. Самка делает то же самое после променада самца. То есть можно сказать, что Диего и Белла интересуются друг другом", — приводят слова Акуловой на сайте мэра и правительства Москвы. Гигантский муравьед обитает в Центральной и Южной Америке. Отличительная черта животных — их вытянутый нос, а также язык, длина которого достигает 60 сантиметров. Муравьед может выбрасывать свой язык, смоченный липкой слюной, до 160 раз в минуту. Это животное способно добывать до 30 тысяч насекомых в день.
https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html
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москва, светлана акулова, московский зоопарк, южная америка
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Южная Америка
В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда

В Московском зоопарке поселилась самка гигантского муравьеда Изабелла

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаСамка гигантского муравьеда в Московском зоопарке
Самка гигантского муравьеда в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самка гигантского муравьеда приехала в Московский зоопарк, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Ей приблизительно два года, это совсем молодое животное. Самку зовут Изабелла", — уточнили в материале.
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Ее поселили в соседнем с самцом Диего вольере, который менее года назад обосновался на старой территории зоопарка.
Так как муравьеды — не социальные животные, самец и самка встречаются лишь в период размножения. Диего и Белла выходят гулять на улицу по очереди. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что у животных есть совместный коридор, по которому они выходят на улицу.
"И когда по коридору идет Диего, он исследует метки и запахи, которые оставила Белла. Самка делает то же самое после променада самца. То есть можно сказать, что Диего и Белла интересуются друг другом", — приводят слова Акуловой на сайте мэра и правительства Москвы.
Гигантский муравьед обитает в Центральной и Южной Америке. Отличительная черта животных — их вытянутый нос, а также язык, длина которого достигает 60 сантиметров. Муравьед может выбрасывать свой язык, смоченный липкой слюной, до 160 раз в минуту. Это животное способно добывать до 30 тысяч насекомых в день.
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