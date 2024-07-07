https://ria.ru/20240707/muraved-1957985983.html

В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда

В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда - РИА Новости, 07.07.2024

В Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда

Самка гигантского муравьеда приехала в Московский зоопарк, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:03

2024-07-07T10:03

2024-07-07T12:52

хорошие новости

москва

светлана акулова

московский зоопарк

южная америка

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самка гигантского муравьеда приехала в Московский зоопарк, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Ей приблизительно два года, это совсем молодое животное. Самку зовут Изабелла", — уточнили в материале. Ее поселили в соседнем с самцом Диего вольере, который менее года назад обосновался на старой территории зоопарка. Так как муравьеды — не социальные животные, самец и самка встречаются лишь в период размножения. Диего и Белла выходят гулять на улицу по очереди. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что у животных есть совместный коридор, по которому они выходят на улицу. "И когда по коридору идет Диего, он исследует метки и запахи, которые оставила Белла. Самка делает то же самое после променада самца. То есть можно сказать, что Диего и Белла интересуются друг другом", — приводят слова Акуловой на сайте мэра и правительства Москвы. Гигантский муравьед обитает в Центральной и Южной Америке. Отличительная черта животных — их вытянутый нос, а также язык, длина которого достигает 60 сантиметров. Муравьед может выбрасывать свой язык, смоченный липкой слюной, до 160 раз в минуту. Это животное способно добывать до 30 тысяч насекомых в день.

https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html

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южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, светлана акулова, московский зоопарк, южная америка