https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html
В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму
В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму
В столице подошла к концу процедура выдвижения кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, в ней приняли участие 389 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:36
2024-07-07T17:36
2024-07-07T17:36
политика
дмитрий реут
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
мосгоризбирком
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В столице подошла к концу процедура выдвижения кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, в ней приняли участие 389 человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. "Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась. В ней приняли участие 389 человек", - рассказал Реут. По словам зампреда Мосгоризбиркома, документы для регистрации предоставили уже свыше 280 человек. Среди кандидатов есть пять человек с погашенной судимостью. Кандидаты на выборы депутатов МГД могут сдать документы для регистрации до 18.00 7 июля. Избирательная кампания стартовала в столице 7 июня. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий реут , московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком
Политика, Дмитрий Реут , Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, Мосгоризбирком
В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму
МГИК: в процедуре выдвижения на выборы в МГД приняли участие более 380 человек