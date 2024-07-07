https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html

В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму

В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму - РИА Новости, 07.07.2024

В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму

В столице подошла к концу процедура выдвижения кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, в ней приняли участие 389 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:36

2024-07-07T17:36

2024-07-07T17:36

политика

дмитрий реут

московская городская дума

московская городская избирательная комиссия

мосгоризбирком

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В столице подошла к концу процедура выдвижения кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, в ней приняли участие 389 человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. "Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась. В ней приняли участие 389 человек", - рассказал Реут. По словам зампреда Мосгоризбиркома, документы для регистрации предоставили уже свыше 280 человек. Среди кандидатов есть пять человек с погашенной судимостью. Кандидаты на выборы депутатов МГД могут сдать документы для регистрации до 18.00 7 июля. Избирательная кампания стартовала в столице 7 июня. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.

https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дмитрий реут , московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком