https://ria.ru/20240707/modi-1958020189.html
Индийский эксперт рассказал о переговорах Путина и Моди
Индийский эксперт рассказал о переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 07.07.2024
Индийский эксперт рассказал о переговорах Путина и Моди
Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Россию может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы экономического сотрудничества, включая... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:05
2024-07-07T14:05
2024-07-07T14:05
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Россию может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы экономического сотрудничества, включая устранение торгового дисбаланса и расширение инвестиционных возможностей, а также другие сферы двустороннего взаимодействия, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля. "Лидеры (России и Индии - ред.) могут затронуть различные аспекты, включая стратегическое партнерство, культурную дипломатию, экономическое сотрудничество и проблемы региональной безопасности", - сказал Котвани в беседе с агентством. По его мнению, одной из важных тем для обсуждения в ходе встречи станет проблема торгового дисбаланса. "Усилия по устранению торгового дисбаланса могут быть направлены на диверсификацию торговых портфелей, поиск новых секторов для сотрудничества и расширение двусторонних инвестиционных возможностей", - пояснил Котвани. Эксперт отметил, что РФ и Индия обладают потенциалом для получения взаимной выгоды от сближения в области технологий, инноваций и инициатив по устойчивому развитию. Кроме того, он считает, что предстоят дискуссии по укреплению двусторонних связей, расширению культурных обменов, стимулированию экономического роста и укреплению глобального сотрудничества. Другой темой переговоров, по мнению Котвани, может стать конфликт на Украине. "Хотя это и не главное направление, лидеры могут затронуть региональные вопросы, включая украинский кризис. Индия и Россия имеют общую историю стратегического диалога и могут обсудить пути конструктивного взаимодействия, направленного на укрепление мира и стабильности в регионе", - заявил индийский эксперт. Ранее канцелярия премьера Индии и Кремль сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.
https://ria.ru/20240706/peskov-1957891131.html
https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html
https://ria.ru/20240707/peskov-1958011171.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, украина, сэмми котвани, нарендра моди, владимир путин, в мире
Индия, Россия, Украина, Сэмми Котвани, Нарендра Моди, Владимир Путин, В мире
Индийский эксперт рассказал о переговорах Путина и Моди
Эксперт Котвани: Моди может обсудить с Путиным устранение торгового дисбаланса
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Россию может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы экономического сотрудничества, включая устранение торгового дисбаланса и расширение инвестиционных возможностей, а также другие сферы двустороннего взаимодействия, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля.
"Лидеры (России и Индии - ред.) могут затронуть различные аспекты, включая стратегическое партнерство, культурную дипломатию, экономическое сотрудничество и проблемы региональной безопасности", - сказал Котвани в беседе с агентством.
По его мнению, одной из важных тем для обсуждения в ходе встречи станет проблема торгового дисбаланса.
"Усилия по устранению торгового дисбаланса могут быть направлены на диверсификацию торговых портфелей, поиск новых секторов для сотрудничества и расширение двусторонних инвестиционных возможностей", - пояснил Котвани.
Эксперт отметил, что РФ и Индия обладают потенциалом для получения взаимной выгоды от сближения в области технологий, инноваций и инициатив по устойчивому развитию. Кроме того, он считает, что предстоят дискуссии по укреплению двусторонних связей, расширению культурных обменов, стимулированию экономического роста и укреплению глобального сотрудничества.
Другой темой переговоров, по мнению Котвани, может стать конфликт на Украине
.
"Хотя это и не главное направление, лидеры могут затронуть региональные вопросы, включая украинский кризис. Индия и Россия имеют общую историю стратегического диалога и могут обсудить пути конструктивного взаимодействия, направленного на укрепление мира и стабильности в регионе", - заявил индийский эксперт.
Ранее канцелярия премьера Индии и Кремль сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Москву
8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.