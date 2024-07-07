https://ria.ru/20240707/merkosury-1958104444.html

Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине

Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине - РИА Новости, 07.07.2024

Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине

Южноамериканский экономический блок Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, полагает глава МИД Аргентины Диана Мондино. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:29

2024-07-07T23:29

2024-07-07T23:29

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Южноамериканский экономический блок Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, полагает глава МИД Аргентины Диана Мондино. "Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", - сказала она, выступая на встрече глав МИД Меркосур. По мнению Аргентины, члены блока, ведущие в настоящее время переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором. В числе других стран Мондино назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока. В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, на которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не приедет на саммит из-за загруженной повестки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://ria.ru/20240621/briks-1954613751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, аргентина, бразилия, сальвадор, хавьер милей, луис инасиу лула да силва, евросоюз