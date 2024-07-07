Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине
Глава МИД Аргентины Мондино: потенциал Меркосур не используется в полной мере
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Южноамериканский экономический блок Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, полагает глава МИД Аргентины Диана Мондино.
"Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", - сказала она, выступая на встрече глав МИД Меркосур.
По мнению Аргентины, члены блока, ведущие в настоящее время переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором.
В числе других стран Мондино назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока.
В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, на которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не приедет на саммит из-за загруженной повестки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.