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Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине - РИА Новости, 07.07.2024
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23:29 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/merkosury-1958104444.html
Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине
Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине - РИА Новости, 07.07.2024
Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине
Южноамериканский экономический блок Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, полагает глава МИД Аргентины Диана Мондино. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:29
2024-07-07T23:29
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Южноамериканский экономический блок Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, полагает глава МИД Аргентины Диана Мондино. "Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", - сказала она, выступая на встрече глав МИД Меркосур. По мнению Аргентины, члены блока, ведущие в настоящее время переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором. В числе других стран Мондино назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока. В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, на которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не приедет на саммит из-за загруженной повестки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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в мире, цены на нефть, аргентина, бразилия, сальвадор, хавьер милей, луис инасиу лула да силва, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Аргентина, Бразилия, Сальвадор, Хавьер Милей, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз
Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, считают в Аргентине

Глава МИД Аргентины Мондино: потенциал Меркосур не используется в полной мере

© РИА Новости / Александр СоловскийСаммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Александр Соловский
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Южноамериканский экономический блок Меркосур нуждается в адреналиновом шоке, полагает глава МИД Аргентины Диана Мондино.
"Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", - сказала она, выступая на встрече глав МИД Меркосур.
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По мнению Аргентины, члены блока, ведущие в настоящее время переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором.
В числе других стран Мондино назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока.
В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, на которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не приедет на саммит из-за загруженной повестки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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В миреЦены на нефтьАргентинаБразилияСальвадорХавьер МилейЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюз
 
 
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