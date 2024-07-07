https://ria.ru/20240707/melitopol-1958046941.html
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава - РИА Новости, 07.07.2024
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава
В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:21
2024-07-07T16:21
2024-07-07T17:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
вооруженные силы украины
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram."По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс", — уточнили власти.К возгоранию привели осколки четырех из них, которые упали на севере города.На месте работают подразделения МЧС.Корреспондент РИА Новости сообщил, что звуки нескольких взрывов были слышны в Мелитополе около 15:00 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, вооруженные силы украины, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава
Обломки четырех сбитых ракет упали на севере Мелитополя, загорелась сухая трава