https://ria.ru/20240707/melitopol-1958046941.html

В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава

В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава - РИА Новости, 07.07.2024

В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава

В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:21

2024-07-07T16:21

2024-07-07T17:32

специальная военная операция на украине

мелитополь

вооруженные силы украины

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram."По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс", — уточнили власти.К возгоранию привели осколки четырех из них, которые упали на севере города.На месте работают подразделения МЧС.Корреспондент РИА Новости сообщил, что звуки нескольких взрывов были слышны в Мелитополе около 15:00 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

мелитополь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, вооруженные силы украины, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)