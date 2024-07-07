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В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 07.07.2024 (обновлено: 17:32 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/melitopol-1958046941.html
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава - РИА Новости, 07.07.2024
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава
В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:21
2024-07-07T17:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
вооруженные силы украины
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram.&quot;По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО &quot;Хаймарс&quot;, — уточнили власти.К возгоранию привели осколки четырех из них, которые упали на севере города.На месте работают подразделения МЧС.Корреспондент РИА Новости сообщил, что звуки нескольких взрывов были слышны в Мелитополе около 15:00 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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мелитополь, вооруженные силы украины, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мелитополе от обломков сбитых ракет загорелась сухая трава

Обломки четырех сбитых ракет упали на севере Мелитополя, загорелась сухая трава

© Фото : соцсетиМесто происшествия в Мелитополе, где обломки сбитых ракет привели к возгоранию травы
Место происшествия в Мелитополе, где обломки сбитых ракет привели к возгоранию травы - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия в Мелитополе, где обломки сбитых ракет привели к возгоранию травы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Мелитополе из-за падения осколков ракет загорелась сухая трава, сообщила городская администрация в Telegram.
«

"По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс", — уточнили власти.

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К возгоранию привели осколки четырех из них, которые упали на севере города.
На месте работают подразделения МЧС.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что звуки нескольких взрывов были слышны в Мелитополе около 15:00 мск.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
ПВО отражают атаки противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВооруженные силы УкраиныУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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