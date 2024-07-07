https://ria.ru/20240707/melitopol-1958046094.html
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет - РИА Новости, 07.07.2024
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет
Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:15
2024-07-07T16:15
2024-07-07T16:27
происшествия
мелитополь
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в Telegram-канале."По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс". Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают подразделения МЧС.
https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857740.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет РСЗО "Хаймарс"