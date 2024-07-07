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Над Мелитополем сбили пять украинских ракет - РИА Новости, 07.07.2024
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16:15 07.07.2024 (обновлено: 16:27 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/melitopol-1958046094.html
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет - РИА Новости, 07.07.2024
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет
Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:15
2024-07-07T16:27
происшествия
мелитополь
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в Telegram-канале."По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс". Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают подразделения МЧС.
https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857740.html
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происшествия, мелитополь
Происшествия, Мелитополь
Над Мелитополем сбили пять украинских ракет

Над Мелитополем сбили пять украинских ракет РСЗО "Хаймарс"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в Telegram-канале.
"По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс". Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают подразделения МЧС.
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow
6 июля, 13:42
 
ПроисшествияМелитополь
 
 
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