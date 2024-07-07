https://ria.ru/20240707/melitopol-1958046094.html

Над Мелитополем сбили пять украинских ракет

Над Мелитополем сбили пять украинских ракет - РИА Новости, 07.07.2024

Над Мелитополем сбили пять украинских ракет

Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:15

2024-07-07T16:15

2024-07-07T16:27

происшествия

мелитополь

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщает городская администрация в Telegram-канале."По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс". Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают подразделения МЧС.

https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957857740.html

мелитополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мелитополь