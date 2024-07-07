https://ria.ru/20240707/melitopol-1958039137.html
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2024
В Мелитополе прогремели взрывы
Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополь Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:40
2024-07-07T15:40
2024-07-07T15:49
мелитополь
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополь Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.В районе 15.00 мск в городе Мелитополь прозвучало несколько взрывов. На данный момент в городе сохраняется спокойная ситуация. На улицах не слышны сирены автомобилей экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240707/vzryv-1957972491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе слышны звуки взрывов