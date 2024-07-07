https://ria.ru/20240707/melitopol-1958039137.html

В Мелитополе прогремели взрывы

В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2024

В Мелитополе прогремели взрывы

Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополь Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:40

2024-07-07T15:40

2024-07-07T15:49

мелитополь

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополь Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.В районе 15.00 мск в городе Мелитополь прозвучало несколько взрывов. На данный момент в городе сохраняется спокойная ситуация. На улицах не слышны сирены автомобилей экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240707/vzryv-1957972491.html

мелитополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, происшествия