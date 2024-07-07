https://ria.ru/20240707/melanshon-1958096903.html

Меланшон не хочет коалиции с партией Макрона

Меланшон не хочет коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 07.07.2024

Меланшон не хочет коалиции с партией Макрона

Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен вступать в коалицию с блоком президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:22

2024-07-07T22:22

2024-07-07T22:22

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен вступать в коалицию с блоком президента Франции Эммануэля Макрона, потерявшего по итогам выборов значительное количество мест в парламенте. "Не намерены участвовать в таких переговорах", - сказал Меланшон в обращении к сторонникам. Ранее он призвал Макрона признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. При этом левые намерены реализовывать свою политическую программу. В прошлом Меланшон выступал с резкой критикой политики Макрона и его правительства, в том числе в том, что касается ситуации на Украине. В частности, комментируя заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву, он заявил, что конфликт с Россией может привести лишь к полному уничтожению Франции, отметив, что нужно найти способы поговорить о мире. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов. В коалицию левых партий "Новый народный фронт" входят основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция", Социалистическая партия, Коммунистическая партия, "Европа экология зеленые" и радикальная "Новая антикапиталистическая партия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240707/makron-1958085841.html

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, владимир путин, нато, парламентские выборы во франции — 2024