https://ria.ru/20240707/mazaev-1958097556.html

Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы

Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы - РИА Новости, 07.07.2024

Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы

Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:29

2024-07-07T22:29

2024-07-07T22:29

шоубиз

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светлогорск

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы. Певца экстренно госпитализировали в четверг перед концертом в Светлогорске Калининградской области, 4 июля в театре эстрады "Янтарь - холл" должен был состояться юбилейный концерт группы в честь её 35-летия. "Сергей Мазаев выписан из больницы", - сказала собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в кассах театра эстрады - концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату. "Дата нового концерта пока не определена. Сдавать или нет билеты - на усмотрение зрителей. Деньги возвращаем, если нет возможности ждать нового концерта", - ответили в кассах. На сайте театра "Янтарь - холл" также пока нет информации о новой дате концерта группы "Моральный кодекс". Все ближайшие даты расписаны выступлениями других артистов и музыкантов.

https://ria.ru/20240530/potap-1949401788.html

https://ria.ru/20231208/svift-1914712320.html

калининград

светлогорск

калининградская область

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калининград, светлогорск, калининградская область, сергей мазаев