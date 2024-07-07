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Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы - РИА Новости, 07.07.2024
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Шоубиз
 
22:29 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/mazaev-1958097556.html
Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы
Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы - РИА Новости, 07.07.2024
Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы
Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:29
2024-07-07T22:29
шоубиз
калининград
светлогорск
калининградская область
сергей мазаев
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы. Певца экстренно госпитализировали в четверг перед концертом в Светлогорске Калининградской области, 4 июля в театре эстрады "Янтарь - холл" должен был состояться юбилейный концерт группы в честь её 35-летия. "Сергей Мазаев выписан из больницы", - сказала собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в кассах театра эстрады - концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату. "Дата нового концерта пока не определена. Сдавать или нет билеты - на усмотрение зрителей. Деньги возвращаем, если нет возможности ждать нового концерта", - ответили в кассах. На сайте театра "Янтарь - холл" также пока нет информации о новой дате концерта группы "Моральный кодекс". Все ближайшие даты расписаны выступлениями других артистов и музыкантов.
https://ria.ru/20240530/potap-1949401788.html
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калининград, светлогорск, калининградская область, сергей мазаев
Шоубиз, Калининград, Светлогорск, Калининградская область, Сергей Мазаев
Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы

Солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева выписали из больницы в Калининграде

© РИА Новости / Алексей МайшевМузыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев
Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы.
Певца экстренно госпитализировали в четверг перед концертом в Светлогорске Калининградской области, 4 июля в театре эстрады "Янтарь - холл" должен был состояться юбилейный концерт группы в честь её 35-летия.
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«
"Сергей Мазаев выписан из больницы", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в кассах театра эстрады - концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату.
«
"Дата нового концерта пока не определена. Сдавать или нет билеты - на усмотрение зрителей. Деньги возвращаем, если нет возможности ждать нового концерта", - ответили в кассах.
На сайте театра "Янтарь - холл" также пока нет информации о новой дате концерта группы "Моральный кодекс". Все ближайшие даты расписаны выступлениями других артистов и музыкантов.
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ШоубизКалининградСветлогорскКалининградская областьСергей Мазаев
 
 
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