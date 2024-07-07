https://ria.ru/20240707/mask-1958066048.html

Маск назвал WhatsApp шпионской программой

Маск назвал WhatsApp шпионской программой - РИА Новости, 07.07.2024

Маск назвал WhatsApp шпионской программой

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* шпионской программой. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:38

2024-07-07T18:38

2024-07-07T18:38

технологии

россия

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* шпионской программой. Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой говорилось, что пользователь попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а через некоторое время начал видеть рекламу чемоданов в Instagram*. Пользователь задался вопросом, почему он видит появляющуюся из ниоткуда рекламу чемоданов, если сообщения в соцсети защищены сквозным шифрованием. "Потому что это шпионская программа", - ответил Маск. Ранее в субботу Маск предупредил об опасности использования приложения с точки зрения защиты пользовательских данных, заявив, что "WhatsApp вообще не является безопасным".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240707/mask-1958045820.html

https://ria.ru/20240706/mask-1957912556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, илон маск