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Маск назвал WhatsApp шпионской программой - РИА Новости, 07.07.2024
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18:38 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/mask-1958066048.html
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
Маск назвал WhatsApp шпионской программой - РИА Новости, 07.07.2024
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* шпионской программой. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:38
2024-07-07T18:38
технологии
россия
илон маск
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* шпионской программой. Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой говорилось, что пользователь попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а через некоторое время начал видеть рекламу чемоданов в Instagram*. Пользователь задался вопросом, почему он видит появляющуюся из ниоткуда рекламу чемоданов, если сообщения в соцсети защищены сквозным шифрованием. "Потому что это шпионская программа", - ответил Маск. Ранее в субботу Маск предупредил об опасности использования приложения с точки зрения защиты пользовательских данных, заявив, что "WhatsApp вообще не является безопасным".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240707/mask-1958045820.html
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технологии, россия, илон маск
Технологии, Россия, Илон Маск
Маск назвал WhatsApp шпионской программой

Маск назвал мессенджер WhatsApp шпионской программой

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* шпионской программой.
Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой говорилось, что пользователь попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а через некоторое время начал видеть рекламу чемоданов в Instagram*. Пользователь задался вопросом, почему он видит появляющуюся из ниоткуда рекламу чемоданов, если сообщения в соцсети защищены сквозным шифрованием.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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"Потому что это шпионская программа", - ответил Маск.
Ранее в субботу Маск предупредил об опасности использования приложения с точки зрения защиты пользовательских данных, заявив, что "WhatsApp вообще не является безопасным".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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6 июля, 19:15
 
ТехнологииРоссияИлон Маск
 
 
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