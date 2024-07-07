https://ria.ru/20240707/mali-1958066204.html
Мали стала председателем Альянса государств Сахеля
Мали стала председателем Альянса государств Сахеля - РИА Новости, 07.07.2024
Мали стала председателем Альянса государств Сахеля
Мали стала председателем созданного в субботу Альянса государств Сахеля сроком на год, а Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации, в РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:38
2024-07-07T18:38
2024-07-07T18:38
нигер
мали
сахель
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НИАМЕЙ, 7 июл - РИА Новости. Мали стала председателем созданного в субботу Альянса государств Сахеля сроком на год, а Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации, в которую вошли три страны этого африканского региона, говорится в заявлении по итогам трехстороннего саммита в Нигере. "Председательство в конфедерации "Альянс государств Сахеля" в течение года будет осуществлять Мали, Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации", - отмечается в документе. Кроме того, в заявлении по итогам встречи лидеров трех стран Сахельского альянса в Ниамее говорится, что они согласились создать инвестиционный банк для членов конфедерации. "Президенты подчеркнули необходимость объединения своих ресурсов с целью создания структурных и интегрированных проектов в стратегических секторах, особенно в сельском хозяйстве и в области продовольственной безопасности, водных ресурсов и окружающей среды, энергетики и горнодобывающей промышленности", - отмечается в итоговом документе. Уточняется, что совместные проекты, которые собираются осуществлять три страны, затронут "сферы торговли и промышленной трансформации, инфраструктуру и транспорт, телекоммуникации, а также цифровую экономику". В субботу лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали документ о создании конфедерации "Альянс государств Сахеля". Ранее в мае министры иностранных дел этих стран договорились об окончательной формулировке по созданию нового межгосударственного образования в Африке. В конце января этого года руководители трех государств решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое не поддержало силы, пришедшие к власти в этих странах в результате переворотов.
https://ria.ru/20240706/konfederatsiya-1957916271.html
https://ria.ru/20240707/sakhel-1957953050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, мали, сахель
Мали стала председателем Альянса государств Сахеля
Мали на год стала председателем созданного 6 июля Альянса государств Сахеля
НИАМЕЙ, 7 июл - РИА Новости. Мали стала председателем созданного в субботу Альянса государств Сахеля сроком на год, а Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации, в которую вошли три страны этого африканского региона, говорится в заявлении по итогам трехстороннего саммита в Нигере.
"Председательство в конфедерации "Альянс государств Сахеля" в течение года будет осуществлять Мали, Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации", - отмечается в документе.
Кроме того, в заявлении по итогам встречи лидеров трех стран Сахельского альянса в Ниамее
говорится, что они согласились создать инвестиционный банк для членов конфедерации.
«
"Президенты подчеркнули необходимость объединения своих ресурсов с целью создания структурных и интегрированных проектов в стратегических секторах, особенно в сельском хозяйстве и в области продовольственной безопасности, водных ресурсов и окружающей среды, энергетики и горнодобывающей промышленности", - отмечается в итоговом документе.
Уточняется, что совместные проекты, которые собираются осуществлять три страны, затронут "сферы торговли и промышленной трансформации, инфраструктуру и транспорт, телекоммуникации, а также цифровую экономику".
В субботу лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали документ о создании конфедерации "Альянс государств Сахеля". Ранее в мае министры иностранных дел этих стран договорились об окончательной формулировке по созданию нового межгосударственного образования в Африке
. В конце января этого года руководители трех государств решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое не поддержало силы, пришедшие к власти в этих странах в результате переворотов.