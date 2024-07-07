https://ria.ru/20240707/mali-1958066204.html

Мали стала председателем Альянса государств Сахеля

Мали стала председателем Альянса государств Сахеля - РИА Новости, 07.07.2024

Мали стала председателем Альянса государств Сахеля

Мали стала председателем созданного в субботу Альянса государств Сахеля сроком на год, а Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации, в РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:38

2024-07-07T18:38

2024-07-07T18:38

нигер

мали

сахель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg

НИАМЕЙ, 7 июл - РИА Новости. Мали стала председателем созданного в субботу Альянса государств Сахеля сроком на год, а Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации, в которую вошли три страны этого африканского региона, говорится в заявлении по итогам трехстороннего саммита в Нигере. "Председательство в конфедерации "Альянс государств Сахеля" в течение года будет осуществлять Мали, Буркина-Фасо примет первую специальную сессию министров конфедерации", - отмечается в документе. Кроме того, в заявлении по итогам встречи лидеров трех стран Сахельского альянса в Ниамее говорится, что они согласились создать инвестиционный банк для членов конфедерации. "Президенты подчеркнули необходимость объединения своих ресурсов с целью создания структурных и интегрированных проектов в стратегических секторах, особенно в сельском хозяйстве и в области продовольственной безопасности, водных ресурсов и окружающей среды, энергетики и горнодобывающей промышленности", - отмечается в итоговом документе. Уточняется, что совместные проекты, которые собираются осуществлять три страны, затронут "сферы торговли и промышленной трансформации, инфраструктуру и транспорт, телекоммуникации, а также цифровую экономику". В субботу лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали документ о создании конфедерации "Альянс государств Сахеля". Ранее в мае министры иностранных дел этих стран договорились об окончательной формулировке по созданию нового межгосударственного образования в Африке. В конце января этого года руководители трех государств решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое не поддержало силы, пришедшие к власти в этих странах в результате переворотов.

https://ria.ru/20240706/konfederatsiya-1957916271.html

https://ria.ru/20240707/sakhel-1957953050.html

нигер

мали

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нигер, мали, сахель