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Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов - РИА Новости, 07.07.2024
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21:27 07.07.2024 (обновлено: 21:42 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/makron-1958091096.html
Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов
Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов - РИА Новости, 07.07.2024
Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:27
2024-07-07T21:42
в мире
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства."Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти,", - цитирует СМИ источник.Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте."Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции
Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов

Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, "кому управлять"

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.
«
"Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти,", - цитирует СМИ источник.
Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте.
«
"Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
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