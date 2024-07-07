https://ria.ru/20240707/makron-1958091096.html

Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов

Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов - РИА Новости, 07.07.2024

Макрон прокомментировал текущие результаты парламентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:27

2024-07-07T21:27

2024-07-07T21:42

в мире

франция

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства."Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти,", - цитирует СМИ источник.Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте."Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.

https://ria.ru/20240707/vybory-1958090982.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции