https://ria.ru/20240707/makron-1958055397.html

СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков

СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков

Президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации после закрытия последних избирательных участков во Франции в 20.00 по местному времени (21.00 мск),... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:20

2024-07-07T17:20

2024-07-07T17:20

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации после закрытия последних избирательных участков во Франции в 20.00 по местному времени (21.00 мск), сообщил телеканал BFMTV. В воскресенье большинство избирательных участков закроются в 18.00 (19.00 мск), лишь в крупных городах они будут работать дольше. После 20.00 будут опубликованы предварительные результаты голосования. По информации телеканала, в 18.30 (19.30 мск) Макрон соберёт совещание в Елисейском дворце, чтобы обсудить предварительные результаты выборов, на которых, согласно опросам, его коалиция "Вместе за республику" займёт третье место и потеряет существенное число кресел в парламенте. Как сообщил телеканал со ссылкой на окружение президента, Макрон может обратиться к народу, но "все будет зависеть от результатов выборов". При этом Макрон неоднократно заявлял, что не намерен покидать пост президента, каким бы ни был итог выборов, и планирует завершить совой мандат, истекающий весной 2027 года. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Выборы в Нацсобрание проходили в июне 2022 года после того, как Макрон был переизбран на второй срок. Однако после провала президентской коалиции на выборах в Европарламент 9 июня Макрон решил распустить нижнюю палату парламента.

https://ria.ru/20240707/parizh-1958035595.html

https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, парламентские выборы во франции — 2024