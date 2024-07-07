https://ria.ru/20240707/makron-1958055397.html
СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков
СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков
Президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации после закрытия последних избирательных участков во Франции в 20.00 по местному времени (21.00 мск),... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:20
2024-07-07T17:20
2024-07-07T17:20
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации после закрытия последних избирательных участков во Франции в 20.00 по местному времени (21.00 мск), сообщил телеканал BFMTV. В воскресенье большинство избирательных участков закроются в 18.00 (19.00 мск), лишь в крупных городах они будут работать дольше. После 20.00 будут опубликованы предварительные результаты голосования. По информации телеканала, в 18.30 (19.30 мск) Макрон соберёт совещание в Елисейском дворце, чтобы обсудить предварительные результаты выборов, на которых, согласно опросам, его коалиция "Вместе за республику" займёт третье место и потеряет существенное число кресел в парламенте. Как сообщил телеканал со ссылкой на окружение президента, Макрон может обратиться к народу, но "все будет зависеть от результатов выборов". При этом Макрон неоднократно заявлял, что не намерен покидать пост президента, каким бы ни был итог выборов, и планирует завершить совой мандат, истекающий весной 2027 года. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Выборы в Нацсобрание проходили в июне 2022 года после того, как Макрон был переизбран на второй срок. Однако после провала президентской коалиции на выборах в Европарламент 9 июня Макрон решил распустить нижнюю палату парламента.
https://ria.ru/20240707/parizh-1958035595.html
https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков
BFMTV: Макрон может обратиться к нации после закрытия избирательных участков
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации после закрытия последних избирательных участков во Франции в 20.00 по местному времени (21.00 мск), сообщил телеканал BFMTV
.
В воскресенье большинство избирательных участков закроются в 18.00 (19.00 мск), лишь в крупных городах они будут работать дольше. После 20.00 будут опубликованы предварительные результаты голосования.
По информации телеканала, в 18.30 (19.30 мск) Макрон соберёт совещание в Елисейском дворце, чтобы обсудить предварительные результаты выборов, на которых, согласно опросам, его коалиция "Вместе за республику" займёт третье место и потеряет существенное число кресел в парламенте.
Как сообщил телеканал со ссылкой на окружение президента, Макрон может обратиться к народу, но "все будет зависеть от результатов выборов".
При этом Макрон неоднократно заявлял, что не намерен покидать пост президента, каким бы ни был итог выборов, и планирует завершить совой мандат, истекающий весной 2027 года.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Выборы в Нацсобрание проходили в июне 2022 года после того, как Макрон был переизбран на второй срок. Однако после провала президентской коалиции на выборах в Европарламент
9 июня Макрон решил распустить нижнюю палату парламента.