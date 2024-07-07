https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2024
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии
Белорусам, украинцам и россиянам стоит задуматься о покупке участков в так называемых неперспективных белорусских селах по выгодным ценам, заявил президент... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T06:20
2024-07-07T06:20
2024-07-07T15:39
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МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Белорусам, украинцам и россиянам стоит задуматься о покупке участков в так называемых неперспективных белорусских селах по выгодным ценам, заявил президент страны Александр Лукашенко на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Могилевской области, его слова приводит агентство Белта."У нас остались средние и совсем маленькие деревушки. <...> Это же прекрасные места, чудо-места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!" — призвал он.Белорусский президент особенно отметил горожан, призывая их покупать участки в селах для строительства дачи. Он указал, что в деревнях можно приобрести 40-50 соток, в то время как в городе или пригороде для таких целей положено всего шесть соток.Политик отметил, что такое вложение пойдет на пользу детям покупателей, которые смогут приобщиться к природе.Лукашенко пояснил, что россияне и украинцы с удовольствием покупают землю в Белоруссии, куда приезжают "за спокойствием и тишиной".Он также добавил, что в стране строят полторы тысячи агрогородков, их будущее местоположение уже определили.
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии