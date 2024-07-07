https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html

Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели

Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели - РИА Новости, 07.07.2024

Лукашенко рассказал, как восстановиться после тяжелой рабочей недели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как быстро восстановиться после напряжённой рабочей недели - нужно посетить малую родину и почерпнуть... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T00:07

2024-07-07T00:07

2024-07-07T00:16

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александр лукашенко

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МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как быстро восстановиться после напряжённой рабочей недели - нужно посетить малую родину и почерпнуть там силы. Во время посещения республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который проходит на малой родине президента в Могилевской области, Лукашенко признался, что июль - один из самых тяжелых месяцев в работе главы государства. По его словам, в этот период проходит большое количество массовых мероприятий, в активную фазу вступает уборочная кампания. А в этот раз отпечаток наложила и международная повестка: недавно он вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Астане. "И после этой нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто, это - другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным, как и раньше в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься", - приводит слова президента агентство Белта. Вместе с тем Лукашенко признался, что чувствует повышенную ответственность, когда приезжает в родные места, и это чувство ответственности не притупилось за три десятка лет его нахождения у власти. "И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали. На этой земле я родился. Здесь я учился, здесь мои корни",-подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html

https://ria.ru/20240703/belorussiya-1956987171.html

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белоруссия, астана, александр лукашенко, в мире