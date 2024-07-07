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Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня - РИА Новости, 07.07.2024
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19:48 07.07.2024 (обновлено: 20:04 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/liven-1958076666.html
Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня
Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня - РИА Новости, 07.07.2024
Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня
Выход на Московский вокзал со станции метро "Площадь Восстания" в воскресенье на короткое время пришлось закрыть из-за ливня, сообщила петербургская подземка. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:48
2024-07-07T20:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Выход на Московский вокзал со станции метро "Площадь Восстания" в воскресенье на короткое время пришлось закрыть из-за ливня, сообщила петербургская подземка. "Уважаемые пассажиры! В связи с погодными условиями на станции "Площадь Восстания" выход на Московский вокзал закрыт. Пользуйтесь выходом на Лиговский проспект", – обратился метрополитен в своем Telegram-канале в 18.26 мск. Через 15 минут подземка проинформировала, что станция работает в обычном режиме. Сильные ливни прошли в воскресенье вечером в Петербурге под влиянием циклона "Делия". При этом, как сообщал городской "Водоканал", максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном и Калининском районах.
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Санкт-Петербург, Калининский район, Погода
Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня

Выход на Московский вокзал со станции метро в Петербурге закрыли из-за ливня

© РИА Новости / В. Тихомиров | Перейти в медиабанкСтанция метро "Площадь Восстания"
Станция метро Площадь Восстания - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / В. Тихомиров
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Станция метро "Площадь Восстания". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Выход на Московский вокзал со станции метро "Площадь Восстания" в воскресенье на короткое время пришлось закрыть из-за ливня, сообщила петербургская подземка.
«
"Уважаемые пассажиры! В связи с погодными условиями на станции "Площадь Восстания" выход на Московский вокзал закрыт. Пользуйтесь выходом на Лиговский проспект", – обратился метрополитен в своем Telegram-канале в 18.26 мск.
Через 15 минут подземка проинформировала, что станция работает в обычном режиме.
Сильные ливни прошли в воскресенье вечером в Петербурге под влиянием циклона "Делия". При этом, как сообщал городской "Водоканал", максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном и Калининском районах.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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