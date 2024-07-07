https://ria.ru/20240707/liven-1958076666.html

Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня

Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня - РИА Новости, 07.07.2024

Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня

Выход на Московский вокзал со станции метро "Площадь Восстания" в воскресенье на короткое время пришлось закрыть из-за ливня, сообщила петербургская подземка. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:48

2024-07-07T19:48

2024-07-07T20:04

санкт-петербург

калининский район

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Выход на Московский вокзал со станции метро "Площадь Восстания" в воскресенье на короткое время пришлось закрыть из-за ливня, сообщила петербургская подземка. "Уважаемые пассажиры! В связи с погодными условиями на станции "Площадь Восстания" выход на Московский вокзал закрыт. Пользуйтесь выходом на Лиговский проспект", – обратился метрополитен в своем Telegram-канале в 18.26 мск. Через 15 минут подземка проинформировала, что станция работает в обычном режиме. Сильные ливни прошли в воскресенье вечером в Петербурге под влиянием циклона "Делия". При этом, как сообщал городской "Водоканал", максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном и Калининском районах.

https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html

санкт-петербург

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, калининский район, погода