https://ria.ru/20240707/lavrov-1958017942.html

Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании

Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании - РИА Новости, 07.07.2024

Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании

Москва оценивает конкретные шаги киевских властей по урегулированию, а не основывает свою политику на их изменчивых заявлениях, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:51

2024-07-07T13:51

2024-07-07T14:34

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва оценивает конкретные шаги киевских властей по урегулированию, а не основывает свою политику на их изменчивых заявлениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции."Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела. А то, что они ежедневно говорят, есть такая пословица, про Емелю, лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять, исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции", - сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция.Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что Москва в целом приветствует усилия посредников, но подчеркнул, что завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной.Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил тогда, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, этот саммит был провальным.

https://ria.ru/20230915/peregovory-1896477867.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949267865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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