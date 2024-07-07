Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 07.07.2024 (обновлено: 14:34 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/lavrov-1958017942.html
Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании
Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании - РИА Новости, 07.07.2024
Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании
Москва оценивает конкретные шаги киевских властей по урегулированию, а не основывает свою политику на их изменчивых заявлениях, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:51
2024-07-07T14:34
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва оценивает конкретные шаги киевских властей по урегулированию, а не основывает свою политику на их изменчивых заявлениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции."Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела. А то, что они ежедневно говорят, есть такая пословица, про Емелю, лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять, исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции", - сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция.Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что Москва в целом приветствует усилия посредников, но подчеркнул, что завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной.Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил тогда, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, этот саммит был провальным.
https://ria.ru/20230915/peregovory-1896477867.html
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949267865.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, оон, "формула мира"
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ООН, "формула мира"
Лавров прокомментировал слова советника офиса Зеленского об урегулировании

Глава МИД Лавров: Москва будет оценивать конкретные шаги Киева по урегулированию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва оценивает конкретные шаги киевских властей по урегулированию, а не основывает свою политику на их изменчивых заявлениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в посольском круглом столе по урегулированию украинского кризиса. 15 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров
15 сентября 2023, 11:12
"Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела. А то, что они ежедневно говорят, есть такая пословица, про Емелю, лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять, исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции", - сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция.
Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что Москва в целом приветствует усилия посредников, но подчеркнул, что завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил тогда, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, этот саммит был провальным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров
30 мая, 08:36
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровООН"формула мира"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала