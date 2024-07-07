https://ria.ru/20240707/kursk-1958062277.html

В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына

В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына - РИА Новости, 07.07.2024

В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына

Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:07

2024-07-07T18:07

2024-07-07T20:57

происшествия

курская область

украина

россия

курск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958086833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01183f4178ceb42abcaecc9925052810.jpg

ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына, сообщили в региональной прокуратуре. "С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Курска суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным прокуратуры, утром в пятницу 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего девятилетнего сына за то, что тот по неосторожности обжег свою годовалую сестру. После этого мужчина облил открытые участки тела ребенка спиртосодержащей жидкостью и поджег одежду. В пресс-службе прокуратуры рассказали РИА Новости, что медикам удалось вовремя оказать помощь и спасти мальчика. Сейчас ведомство проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Следственный комитет начал расследовать уголовное дело в отношении мужчины, который совершил покушение на убийство. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, мужчина — уроженец Украины и гражданин России. Он работает, ранее был судим, у него на иждивении пять несовершеннолетних детей.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951296519.html

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

курская область

украина

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, украина, россия, курск