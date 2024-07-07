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В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына - РИА Новости, 07.07.2024
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18:07 07.07.2024 (обновлено: 20:57 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/kursk-1958062277.html
В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына
В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына - РИА Новости, 07.07.2024
В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына
Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:07
2024-07-07T20:57
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына, сообщили в региональной прокуратуре. &quot;С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Курска суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным прокуратуры, утром в пятницу 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего девятилетнего сына за то, что тот по неосторожности обжег свою годовалую сестру. После этого мужчина облил открытые участки тела ребенка спиртосодержащей жидкостью и поджег одежду. В пресс-службе прокуратуры рассказали РИА Новости, что медикам удалось вовремя оказать помощь и спасти мальчика. Сейчас ведомство проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Следственный комитет начал расследовать уголовное дело в отношении мужчины, который совершил покушение на убийство. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, мужчина — уроженец Украины и гражданин России. Он работает, ранее был судим, у него на иждивении пять несовершеннолетних детей.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951296519.html
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происшествия, курская область, украина, россия, курск
Происшествия, Курская область, Украина, Россия, Курск
В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына

В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь девятилетнего сына

© Фото : Прокуратура Курской области/TelegramЖитель Курска, пытавшийся сжечь заживо своего сына в зале суда. 7 июля 2024
Житель Курска, пытавшийся сжечь заживо своего сына в зале суда. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Прокуратура Курской области/Telegram
Житель Курска, пытавшийся сжечь заживо своего сына в зале суда. 7 июля 2024
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ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына, сообщили в региональной прокуратуре.
«

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Курска суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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По данным прокуратуры, утром в пятницу 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего девятилетнего сына за то, что тот по неосторожности обжег свою годовалую сестру. После этого мужчина облил открытые участки тела ребенка спиртосодержащей жидкостью и поджег одежду.
В пресс-службе прокуратуры рассказали РИА Новости, что медикам удалось вовремя оказать помощь и спасти мальчика. Сейчас ведомство проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Следственный комитет начал расследовать уголовное дело в отношении мужчины, который совершил покушение на убийство. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, мужчина — уроженец Украины и гражданин России. Он работает, ранее был судим, у него на иждивении пять несовершеннолетних детей.
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