В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь сына
В Курске арестовали мужчину, пытавшегося заживо сжечь девятилетнего сына
© Фото : Прокуратура Курской области/TelegramЖитель Курска, пытавшийся сжечь заживо своего сына в зале суда. 7 июля 2024
Житель Курска, пытавшийся сжечь заживо своего сына в зале суда. 7 июля 2024
ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына, сообщили в региональной прокуратуре.
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"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Курска суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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По данным прокуратуры, утром в пятницу 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего девятилетнего сына за то, что тот по неосторожности обжег свою годовалую сестру. После этого мужчина облил открытые участки тела ребенка спиртосодержащей жидкостью и поджег одежду.
В пресс-службе прокуратуры рассказали РИА Новости, что медикам удалось вовремя оказать помощь и спасти мальчика. Сейчас ведомство проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Следственный комитет начал расследовать уголовное дело в отношении мужчины, который совершил покушение на убийство. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, мужчина — уроженец Украины и гражданин России. Он работает, ранее был судим, у него на иждивении пять несовершеннолетних детей.
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