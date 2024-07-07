https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958087033.html
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии - РИА Новости, 07.07.2024
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии
Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:56
2024-07-07T20:56
2024-07-07T20:56
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 35 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций. В воскресенье вечером в Краснодаре разыгралась буря. Мэр краевой столицы Евгений Наумов попросил жителей города переждать это время дома.
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происшествия, краснодар
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за повреждения на подстанциях
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
«
"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 35 улиц, попавших в зону отключения.
По данным службы, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций.
В воскресенье вечером в Краснодаре разыгралась буря. Мэр краевой столицы Евгений Наумов попросил жителей города переждать это время дома.