https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958087033.html

В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии - РИА Новости, 07.07.2024

В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии

Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:56

2024-07-07T20:56

2024-07-07T20:56

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 35 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций. В воскресенье вечером в Краснодаре разыгралась буря. Мэр краевой столицы Евгений Наумов попросил жителей города переждать это время дома.

https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html

краснодар

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происшествия, краснодар