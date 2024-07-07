Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958087033.html
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии - РИА Новости, 07.07.2024
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии
Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:56
2024-07-07T20:56
происшествия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 35 улиц, попавших в зону отключения. По данным службы, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций. В воскресенье вечером в Краснодаре разыгралась буря. Мэр краевой столицы Евгений Наумов попросил жителей города переждать это время дома.
https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 35 улиц остались без света из-за повреждения на подстанциях

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Жители 35 улиц Прикубанского округа Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
«
"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии", - сообщают в службе, называя 35 улиц, попавших в зону отключения.
По данным службы, в городе не работают 107 трансформаторных подстанций.
В воскресенье вечером в Краснодаре разыгралась буря. Мэр краевой столицы Евгений Наумов попросил жителей города переждать это время дома.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
Вчера, 19:45
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала