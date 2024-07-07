https://ria.ru/20240707/kot-1957960767.html
СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед
СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед
Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку, которая, вероятно, окажется нежданным гостем для главного мышелова с Даунинг-стрит кота... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T04:02
2024-07-07T04:02
2024-07-07T04:23
в мире
кир стармер
маргарет тэтчер
тони блэр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку, которая, вероятно, окажется нежданным гостем для главного мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри, живущего в резиденции британского премьера 14 лет, пишет британская газета Daily Mail. Как пишет издание, 17-летний кот Ларри, при жизни в резиденции которого сменились шесть премьер-министров, завоевал репутацию "отпугивающего противников" кота: в 2022 году он прогнал большую лису с территории резиденции, кроме того, он четыре года враждовал с котом Палмерстоном - бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел. В связи с чем издание иронично пишет, что Даунинг-стрит может оказаться в "кото-строфе" (cat-astrophe), когда новый премьер перевезет вместе с семьей на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо. "Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо "обожают" его дети", - пишет газета. Специалист по поведению кошек Ники Треворроу в интервью газете заявила, что на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если главный мышелов почувствует "угрозу" со стороны своего нового коллеги. По ее словам, важно в первое время держать котов в разных помещениях и постепенно приучать к запаху друг-друга до того, как они увидятся. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
https://ria.ru/20240705/larri-1957645816.html
https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html
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в мире, кир стармер, маргарет тэтчер, тони блэр
В мире, Кир Стармер, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр
СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед
Daily Mail: новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку, которая, вероятно, окажется нежданным гостем для главного мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри, живущего в резиденции британского премьера 14 лет, пишет британская газета Daily Mail
.
Как пишет издание, 17-летний кот Ларри, при жизни в резиденции которого сменились шесть премьер-министров, завоевал репутацию "отпугивающего противников" кота: в 2022 году он прогнал большую лису с территории резиденции, кроме того, он четыре года враждовал с котом Палмерстоном - бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел. В связи с чем издание иронично пишет, что Даунинг-стрит может оказаться в "кото-строфе" (cat-astrophe), когда новый премьер перевезет вместе с семьей на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо.
"Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо "обожают" его дети", - пишет газета.
Специалист по поведению кошек Ники Треворроу в интервью газете заявила, что на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если главный мышелов почувствует "угрозу" со стороны своего нового коллеги. По ее словам, важно в первое время держать котов в разных помещениях и постепенно приучать к запаху друг-друга до того, как они увидятся.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер
, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре
. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.