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В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку - РИА Новости, 07.07.2024
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:24
2024-07-07T22:24
2024-07-07T23:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Спасательную службу днем поступило сообщение, что в селе Гончарном в заброшенный колодец из бута провалилась тельная корова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПСЧ "Орлиное" Спасательной службы Севастополя. Оценили обстановку, начали откачивать воду из колодца и вызвали кран, чтобы поднять Ромашку", — написал он в Telegram-канале.Развожаев отметил, что операция длилась шесть часов и завершилась успешно. Хозяева и жители соседних домов поблагодарили спасателей за проделанную работу. В свою очередь, губернатор также поблагодарил специалистов Департамента общественной безопасности за службу.
https://ria.ru/20240208/koza-1926231270.html
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севастополь, михаил развожаев
Хорошие новости, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
В Севастополе шесть часов вытаскивали провалившуюся в колодец корову Ромашку