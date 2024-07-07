https://ria.ru/20240707/korova-1958097153.html

В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку

В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку - РИА Новости, 07.07.2024

В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку

Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:24

2024-07-07T22:24

2024-07-07T23:43

хорошие новости

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Спасательную службу днем поступило сообщение, что в селе Гончарном в заброшенный колодец из бута провалилась тельная корова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПСЧ "Орлиное" Спасательной службы Севастополя. Оценили обстановку, начали откачивать воду из колодца и вызвали кран, чтобы поднять Ромашку", — написал он в Telegram-канале.Развожаев отметил, что операция длилась шесть часов и завершилась успешно. Хозяева и жители соседних домов поблагодарили спасателей за проделанную работу. В свою очередь, губернатор также поблагодарил специалистов Департамента общественной безопасности за службу.

https://ria.ru/20240208/koza-1926231270.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев