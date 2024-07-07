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В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку - РИА Новости, 07.07.2024
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Хорошие новости
 
22:24 07.07.2024 (обновлено: 23:43 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/korova-1958097153.html
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку - РИА Новости, 07.07.2024
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:24
2024-07-07T23:43
хорошие новости
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.&quot;В Спасательную службу днем поступило сообщение, что в селе Гончарном в заброшенный колодец из бута провалилась тельная корова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПСЧ &quot;Орлиное&quot; Спасательной службы Севастополя. Оценили обстановку, начали откачивать воду из колодца и вызвали кран, чтобы поднять Ромашку&quot;, — написал он в Telegram-канале.Развожаев отметил, что операция длилась шесть часов и завершилась успешно. Хозяева и жители соседних домов поблагодарили спасателей за проделанную работу. В свою очередь, губернатор также поблагодарил специалистов Департамента общественной безопасности за службу.
https://ria.ru/20240208/koza-1926231270.html
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севастополь, михаил развожаев
Хорошие новости, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку

В Севастополе шесть часов вытаскивали провалившуюся в колодец корову Ромашку

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Севастопольские спасатели вызволили из колодца корову Ромашку, потратив на это шесть часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"В Спасательную службу днем поступило сообщение, что в селе Гончарном в заброшенный колодец из бута провалилась тельная корова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПСЧ "Орлиное" Спасательной службы Севастополя. Оценили обстановку, начали откачивать воду из колодца и вызвали кран, чтобы поднять Ромашку", — написал он в Telegram-канале.

Развожаев отметил, что операция длилась шесть часов и завершилась успешно. Хозяева и жители соседних домов поблагодарили спасателей за проделанную работу. В свою очередь, губернатор также поблагодарил специалистов Департамента общественной безопасности за службу.
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Хорошие новостиСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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