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ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024
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09:35 07.07.2024 (обновлено: 09:52 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/kharkov-1957982795.html
ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье
ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024
ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье
ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:35
2024-07-07T09:52
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В населенном пункте Старый Мерчик Харьковской области около часа ночи 7 июля был нанесен массированный удар "Геранями" по Юльевскому заводу. Три "Герани" ударили по территории завода и еще шесть - по прилегающей территории. Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражен склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации", - сообщил собеседник агентства.Отмечается, что на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были снабжены турельной установкой с пулеметами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
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харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удары под Харьковом, уничтожив место дислокации ВСУ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В населенном пункте Старый Мерчик Харьковской области около часа ночи 7 июля был нанесен массированный удар "Геранями" по Юльевскому заводу. Три "Герани" ударили по территории завода и еще шесть - по прилегающей территории. Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражен склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации", - сообщил собеседник агентства.
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Отмечается, что на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были снабжены турельной установкой с пулеметами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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