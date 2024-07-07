https://ria.ru/20240707/kharkov-1957982795.html

ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье

ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 07.07.2024

ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье

ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:35

2024-07-07T09:35

2024-07-07T09:52

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В населенном пункте Старый Мерчик Харьковской области около часа ночи 7 июля был нанесен массированный удар "Геранями" по Юльевскому заводу. Три "Герани" ударили по территории завода и еще шесть - по прилегающей территории. Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражен склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации", - сообщил собеседник агентства.Отмечается, что на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были снабжены турельной установкой с пулеметами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность