ВС России уничтожили место дислокации ВСУ под Харьковом, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удары под Харьковом, уничтожив место дислокации ВСУ
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В населенном пункте Старый Мерчик Харьковской области около часа ночи 7 июля был нанесен массированный удар "Геранями" по Юльевскому заводу. Три "Герани" ударили по территории завода и еще шесть - по прилегающей территории. Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражен склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации", - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были снабжены турельной установкой с пулеметами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.