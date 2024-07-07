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МВД Франции рассказало о явке на выборы в парламент
МВД Франции рассказало о явке на выборы в парламент - РИА Новости, 07.07.2024
МВД Франции рассказало о явке на выборы в парламент
Явка на парламентских выборах во Франции на 17 часов по местному времени (18:00 мск) составила 59,71 процента, сообщило МВД республики. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:16
2024-07-07T18:16
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парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Явка на парламентских выборах во Франции на 17 часов по местному времени (18:00 мск) составила 59,71 процента, сообщило МВД республики. "По состоянию на 17 часов явка на парламентские выборы составила 59,71%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 38,11%", — говорится в публикации в соцсети Х.По состоянию на 12 часов дня явка также стала рекордной, составив 26,63%. Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.Кандидатуры сняли 224 претендента.
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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
МВД Франции рассказало о явке на выборы в парламент
МВД Франции: явка на выборы в парламент за час до закрытия участков — 59,71%
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Явка на парламентских выборах во Франции на 17 часов по местному времени (18:00 мск) составила 59,71 процента, сообщило МВД республики.
«
"По состоянию на 17 часов явка на парламентские выборы составила 59,71%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 38,11%", — говорится в публикации в соцсети Х.
По состоянию на 12 часов дня явка также стала рекордной, составив 26,63%.
Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона
пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.