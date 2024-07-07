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Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций - РИА Новости, 07.07.2024
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01:56 07.07.2024 (обновлено: 03:39 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/izrail-1957956524.html
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций - РИА Новости, 07.07.2024
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций
Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:56
2024-07-07T03:39
в мире
иран
исраэль кац
масуд пезешкиан
саид джалили
мид израиля‎
израиль
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в перечень террористических организаций. "Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму Аятоллы. Теперь мир должен признать КСИР террористической организацией и потребовать отмены ядерной программы, а также прекращения поддержки террористических организаций. Это единственный шанс реализовать перемены", - написал Кац в соцсети Х. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
https://ria.ru/20240608/iran-1951704328.html
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в мире, иран, исраэль кац, масуд пезешкиан, саид джалили, мид израиля‎, израиль
В мире, Иран, Исраэль Кац, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, МИД Израиля‎, Израиль
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций

МИД Израиля призвал признать КСИР террористами на фоне выборов в Иране

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в перечень террористических организаций.
"Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму Аятоллы. Теперь мир должен признать КСИР террористической организацией и потребовать отмены ядерной программы, а также прекращения поддержки террористических организаций. Это единственный шанс реализовать перемены", - написал Кац в соцсети Х.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Иран призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем
8 июня, 21:28
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
 
В миреИранИсраэль КацМасуд ПезешкианСаид ДжалилиМИД Израиля‎Израиль
 
 
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