https://ria.ru/20240707/izrail-1957956524.html

Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций

Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций - РИА Новости, 07.07.2024

Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:56

2024-07-07T01:56

2024-07-07T03:39

в мире

иран

исраэль кац

масуд пезешкиан

саид джалили

мид израиля‎

израиль

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в перечень террористических организаций. "Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму Аятоллы. Теперь мир должен признать КСИР террористической организацией и потребовать отмены ядерной программы, а также прекращения поддержки террористических организаций. Это единственный шанс реализовать перемены", - написал Кац в соцсети Х. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.

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в мире, иран, исраэль кац, масуд пезешкиан, саид джалили, мид израиля‎, израиль