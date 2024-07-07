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Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций - РИА Новости, 07.07.2024
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций
Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:56
2024-07-07T01:56
2024-07-07T03:39
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвал включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в перечень террористических организаций. "Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму Аятоллы. Теперь мир должен признать КСИР террористической организацией и потребовать отмены ядерной программы, а также прекращения поддержки террористических организаций. Это единственный шанс реализовать перемены", - написал Кац в соцсети Х. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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в мире, иран, исраэль кац, масуд пезешкиан, саид джалили, мид израиля, израиль
В мире, Иран, Исраэль Кац, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, МИД Израиля, Израиль
Израиль призвал включить КСИР в перечень террористических организаций
МИД Израиля призвал признать КСИР террористами на фоне выборов в Иране