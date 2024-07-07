https://ria.ru/20240707/ispanija-1957998570.html
В Испании во время забега быков пострадали восемь человек
В Испании во время забега быков пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.07.2024
В Испании во время забега быков пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона, сообщает местное отделение Красного Креста на странице... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:28
2024-07-07T11:28
2024-07-07T16:49
памплона
наварра
красный крест
испания
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона, сообщает местное отделение Красного Креста на странице организации в соцсети X в воскресенье. "Восемь человек госпитализировали в больницу... Наварры", - говорится в заявлении. Согласно изданию Lavanguardia, забег быков начался в 8 утра по местному времени (09.00 по мск). Сан-Фермин - праздник, который ежегодно проводится в Памплоне, столице Наварры, уже больше восьми столетий и длится одну неделю - с 6 по 15 июля. Знаменито это мероприятие, прежде всего, благодаря энсьерро - бегом от разъяренных быков, который практически каждый год заканчивается несчастными случаями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
памплона, наварра, красный крест, испания
Памплона, Наварра, Красный Крест, Испания
В Испании во время забега быков пострадали восемь человек
В Испании при забеге быков на фестивале Сан-Фермин пострадали восемь человек