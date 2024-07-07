https://ria.ru/20240707/ispanija-1957998570.html

В Испании во время забега быков пострадали восемь человек

В Испании во время забега быков пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.07.2024

В Испании во время забега быков пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона, сообщает местное отделение Красного Креста на странице... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:28

2024-07-07T11:28

2024-07-07T16:49

памплона

наварра

красный крест

испания

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона, сообщает местное отделение Красного Креста на странице организации в соцсети X в воскресенье. "Восемь человек госпитализировали в больницу... Наварры", - говорится в заявлении. Согласно изданию Lavanguardia, забег быков начался в 8 утра по местному времени (09.00 по мск). Сан-Фермин - праздник, который ежегодно проводится в Памплоне, столице Наварры, уже больше восьми столетий и длится одну неделю - с 6 по 15 июля. Знаменито это мероприятие, прежде всего, благодаря энсьерро - бегом от разъяренных быков, который практически каждый год заканчивается несчастными случаями.

https://ria.ru/20240609/zabeg-1951786205.html

памплона

наварра

испания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

памплона, наварра, красный крест, испания