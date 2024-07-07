https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html

В Индонезии формируется "команда России", заявил посол

В Индонезии формируется "команда России", заявил посол - РИА Новости, 07.07.2024

В Индонезии формируется "команда России", заявил посол

В Индонезии формируется "команда России" из продвигающих интересы РФ организаций, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:24

2024-07-07T14:24

2024-07-07T14:27

индонезия

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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. В Индонезии формируется "команда России" из продвигающих интересы РФ организаций, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. По словам посла, сейчас Россия и Индонезия видят друг в друге интересных партнеров и нацелены на развитие сотрудничества по самому широкому спектру направлений. "Это и политический диалог, и вопросы безопасности, военного взаимодействия, экономической кооперации, гуманитарных связей, включая культуру, образование. Можно говорить о том, что это целый комплекс разносторонних связей", - пояснил глава дипмисии. Он добавил, что сейчас в Индонезии помимо посольства работают сотрудники целого ряда ведомств и представительств, готовых продвигать российско-индонезийские связи - это представители министерства сельского хозяйства и министерства экономического развития Российской Федерации, торгового представительства России, а также Российского центра науки и культуры. Недавно этот список сотрудников российских представительств в Джакарте был пополнен и корреспондентом РИА Новости. При этом число таких ведомств в Индонезии, по словам Толченова, "будет только пополняться". "Можно говорить, что здесь формируется своего рода, как говорят в Индонезии, Tim Rusia ("Команда России" на индонезийском - ред.). Она и будет решать все эти задачи под политическим руководством посольства, которое будет задавать генеральное направление", - пояснил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 13.00 мск.

https://ria.ru/20240707/briks-1957969899.html

https://ria.ru/20240206/vorobeva-1925600308.html

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