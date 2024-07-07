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Моди обсудит с Путиным быстрый перевод денег, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
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14:00 07.07.2024
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Моди обсудит с Путиным быстрый перевод денег, пишут СМИ
Моди обсудит с Путиным быстрый перевод денег, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
Моди обсудит с Путиным быстрый перевод денег, пишут СМИ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву, как ожидается, обсудит с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:00
2024-07-07T14:00
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву, как ожидается, обсудит с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами и использования национальных банковских карт, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. Ранее канцелярия премьера Индии и Кремль сообщили, что Моди прибудет в Москву вечером 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологию, образование, культуру и обмены между людьми. "Ключевым моментом ежегодного индийско-российского саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами. Это приобрело значение на фоне запрета на использование SWIFT Россией и беспрецедентного роста двусторонней торговли… Ожидается, что два лидера также инициируют процесс, позволяющий туристам и студентам использовать национальные валюты. По словам источников, знакомых с ситуацией, это будет включать использование карт RuPay в России и карт "МИР" в Индии", - сообщает издание. Издание отмечает, что, несмотря на то, что 60% торговли между Индией и Россией в настоящее время осуществляется в национальных валютах, в отсутствие SWIFT ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах, и именно создание такого механизма будет обсуждаться лидерами двух стран. По данным СМИ, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения; в данный момент разрабатываются планы по увеличению экспорта из Индии в Россию в таких секторах, как сельское хозяйство, производство, фармацевтика и услуг. Также ожидается большой толчок по расширению индийского присутствия на российском Дальнем Востоке, богатом энергетическими ресурсами и полезными ископаемыми, с использованием маршрута Ченнаи-Владивосток. "Саммит придаст новый импульс совместному оборонному производству, которое является отличительной чертой российско-индийского стратегического партнерства", - также отмечает издание.
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индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, swift, в мире
Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, SWIFT, В мире
Моди обсудит с Путиным быстрый перевод денег, пишут СМИ

Economic Times: Моди обсудит с Путиным механизм быстрого перевода денег

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву, как ожидается, обсудит с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами и использования национальных банковских карт, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
Ранее канцелярия премьера Индии и Кремль сообщили, что Моди прибудет в Москву вечером 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологию, образование, культуру и обмены между людьми.
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"Ключевым моментом ежегодного индийско-российского саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами. Это приобрело значение на фоне запрета на использование SWIFT Россией и беспрецедентного роста двусторонней торговли… Ожидается, что два лидера также инициируют процесс, позволяющий туристам и студентам использовать национальные валюты. По словам источников, знакомых с ситуацией, это будет включать использование карт RuPay в России и карт "МИР" в Индии", - сообщает издание.
Издание отмечает, что, несмотря на то, что 60% торговли между Индией и Россией в настоящее время осуществляется в национальных валютах, в отсутствие SWIFT ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах, и именно создание такого механизма будет обсуждаться лидерами двух стран.
По данным СМИ, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения; в данный момент разрабатываются планы по увеличению экспорта из Индии в Россию в таких секторах, как сельское хозяйство, производство, фармацевтика и услуг. Также ожидается большой толчок по расширению индийского присутствия на российском Дальнем Востоке, богатом энергетическими ресурсами и полезными ископаемыми, с использованием маршрута Ченнаи-Владивосток.
"Саммит придаст новый импульс совместному оборонному производству, которое является отличительной чертой российско-индийского стратегического партнерства", - также отмечает издание.
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