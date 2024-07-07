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Хезболла: после войны в Газе ХАМАС будет играть важную роль в Палестине - РИА Новости, 07.07.2024
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21:22 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/hamas-1958090730.html
Хезболла: после войны в Газе ХАМАС будет играть важную роль в Палестине
Хезболла: после войны в Газе ХАМАС будет играть важную роль в Палестине - РИА Новости, 07.07.2024
Хезболла: после войны в Газе ХАМАС будет играть важную роль в Палестине
После окончания войны в Газе движение ХАМАС будет играть важную роль на палестинской политической арене, вопреки ожиданиям и желаниям Израиля, рассказал РИА... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:22
2024-07-07T21:22
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 5 июл – РИА Новости. После окончания войны в Газе движение ХАМАС будет играть важную роль на палестинской политической арене, вопреки ожиданиям и желаниям Израиля, рассказал РИА Новости заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" шейх Наим Кассем. "С движением ведутся непрямые переговоры, и поэтому после прекращения огня ХАМАС твердо встанет на палестинской политической арене и будет поддерживать осуществление Соглашения о перемирии", - отметил Кассем. Собеседник агентства отметил, что сопротивление, оказанное движением ХАМАС поставило Израиль и его союзников в тупиковое положение, так как продолжающиеся в анклаве боевые действия существенно ограничивают варианты Израиля для установления власти в Газе в послевоенном периоде. "У Израиля нет иного выбора, кроме как согласиться с условиями ХАМАС, потому что движение не прекратит сопротивление, если (израильские войска –ред.) не прекратят стрельбу и агрессию против гражданских лиц… Таким образом, перспектива сделки остается самой жизнеспособной на сегодняшний день", - добавил Кассем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240707/hamas-1958089327.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хезболла: после войны в Газе ХАМАС будет играть важную роль в Палестине

Замгенсека Хезболлы: после войны ХАМАС будет играть важную роль в Палестине

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июл – РИА Новости. После окончания войны в Газе движение ХАМАС будет играть важную роль на палестинской политической арене, вопреки ожиданиям и желаниям Израиля, рассказал РИА Новости заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" шейх Наим Кассем.
«
"С движением ведутся непрямые переговоры, и поэтому после прекращения огня ХАМАС твердо встанет на палестинской политической арене и будет поддерживать осуществление Соглашения о перемирии", - отметил Кассем.
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня
Вчера, 21:11
Собеседник агентства отметил, что сопротивление, оказанное движением ХАМАС поставило Израиль и его союзников в тупиковое положение, так как продолжающиеся в анклаве боевые действия существенно ограничивают варианты Израиля для установления власти в Газе в послевоенном периоде.
«
"У Израиля нет иного выбора, кроме как согласиться с условиями ХАМАС, потому что движение не прекратит сопротивление, если (израильские войска –ред.) не прекратят стрельбу и агрессию против гражданских лиц… Таким образом, перспектива сделки остается самой жизнеспособной на сегодняшний день", - добавил Кассем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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