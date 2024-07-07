СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня
АФП: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня
© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным с Израилем без "полного прекращения огня", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения.
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"ХАМАС ранее требовал, чтобы Израиль согласился на полное и постоянное прекращение огня... Этот этап был пройден, так как посредники пообещали, что до тех пор, пока продолжаются переговоры о пленных, прекращение огня будет сохраняться", - заявил представитель ХАМАС в интервью агентству.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.