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СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня - РИА Новости, 07.07.2024
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21:11 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/hamas-1958089327.html
СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня
СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня
Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным с Израилем без "полного прекращения огня", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:11
2024-07-07T21:11
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным с Израилем без "полного прекращения огня", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения. "ХАМАС ранее требовал, чтобы Израиль согласился на полное и постоянное прекращение огня... Этот этап был пройден, так как посредники пообещали, что до тех пор, пока продолжаются переговоры о пленных, прекращение огня будет сохраняться", - заявил представитель ХАМАС в интервью агентству. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html
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в мире, израиль, сша, россия, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня

АФП: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным с Израилем без "полного прекращения огня", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения.
«
"ХАМАС ранее требовал, чтобы Израиль согласился на полное и постоянное прекращение огня... Этот этап был пройден, так как посредники пообещали, что до тех пор, пока продолжаются переговоры о пленных, прекращение огня будет сохраняться", - заявил представитель ХАМАС в интервью агентству.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом
Вчера, 17:29
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС
30 июня, 14:25
 
В миреИзраильСШАРоссияДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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