https://ria.ru/20240707/hamas-1958089327.html

СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня

СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным без полного прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным с Израилем без "полного прекращения огня", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:11

2024-07-07T21:11

2024-07-07T21:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово обсуждать сделку по пленным с Израилем без "полного прекращения огня", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения. "ХАМАС ранее требовал, чтобы Израиль согласился на полное и постоянное прекращение огня... Этот этап был пройден, так как посредники пообещали, что до тех пор, пока продолжаются переговоры о пленных, прекращение огня будет сохраняться", - заявил представитель ХАМАС в интервью агентству. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html

https://ria.ru/20240630/izrail-1956450935.html

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в мире, израиль, сша, россия, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году