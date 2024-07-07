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Тамбовский губернатор раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО - РИА Новости, 07.07.2024
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22:47 07.07.2024 (обновлено: 22:48 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gubernator-1958099977.html
Тамбовский губернатор раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО
Тамбовский губернатор раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО - РИА Новости, 07.07.2024
Тамбовский губернатор раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал мэра одного городского округа региона, посчитав, что его слова о погибшем бойце в зоне СВО являются... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:47
2024-07-07T22:48
специальная военная операция на украине
общество
тамбовская область
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал мэра одного городского округа региона, посчитав, что его слова о погибшем бойце в зоне СВО являются "противоположными здравому смыслу и состраданию". Двадцатого июня на странице во "ВКонтакте" мэра Моршанска Алексея Банникова появилась запись о том, что он вручил орден Мужества сестре погибшего участника СВО. В качестве слов поддержки Банников сказал, что "прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за всё за это погиб ваш брат". Спустя несколько недель эта цитата разошлась в СМИ и Telegram-каналах. "Порой наши чиновники, когда нужны искренние слова поддержки и сочувствия, не могут найти нужных слов и выдают что-то совершенно противоположное здравому смыслу и состраданию. К сожалению, глава одного городского округа Тамбовской области так и поступил, когда вручал награду сестре погибшего на СВО героя", - написал Егоров в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что ему "стыдно за его (мэра - ред.) слова". Он, в свою очередь, выразил своё сожаление тем, кто потерял своих близких и поддержал жителей, которые ждут с поля боя своих родных. "Я призываю руководителей всех уровней, кто по долгу службы работает с людьми, проявлять человечность и сопереживание, ведь кто как не мы должны подставить плечо и поддержать семьи в сложной ситуации", - подытожил Егоров.
https://ria.ru/20240706/lugansk-1957911878.html
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общество, тамбовская область, максим егоров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тамбовская область, Максим Егоров
Тамбовский губернатор раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО

Тамбовский губернатор раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО бойце

© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Вид на Тамбов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал мэра одного городского округа региона, посчитав, что его слова о погибшем бойце в зоне СВО являются "противоположными здравому смыслу и состраданию".
Двадцатого июня на странице во "ВКонтакте" мэра Моршанска Алексея Банникова появилась запись о том, что он вручил орден Мужества сестре погибшего участника СВО. В качестве слов поддержки Банников сказал, что "прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за всё за это погиб ваш брат". Спустя несколько недель эта цитата разошлась в СМИ и Telegram-каналах.
Луганск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО
6 июля, 19:09
«
"Порой наши чиновники, когда нужны искренние слова поддержки и сочувствия, не могут найти нужных слов и выдают что-то совершенно противоположное здравому смыслу и состраданию. К сожалению, глава одного городского округа Тамбовской области так и поступил, когда вручал награду сестре погибшего на СВО героя", - написал Егоров в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что ему "стыдно за его (мэра - ред.) слова". Он, в свою очередь, выразил своё сожаление тем, кто потерял своих близких и поддержал жителей, которые ждут с поля боя своих родных.
«
"Я призываю руководителей всех уровней, кто по долгу службы работает с людьми, проявлять человечность и сопереживание, ведь кто как не мы должны подставить плечо и поддержать семьи в сложной ситуации", - подытожил Егоров.
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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