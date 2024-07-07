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Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 07.07.2024 (обновлено: 19:35 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html
Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры
Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры - РИА Новости, 07.07.2024
Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры
Дым над Нью-Йорком в ДНР (Новгородское до 2021 года), предположительно возникший от ударов ВС РФ по позициям ВСУ, видно с западной окраины Горловки, передает... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:24
2024-07-07T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
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донецкая народная республика
петр порошенко
вооруженные силы украины
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ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Дым над Нью-Йорком в ДНР (Новгородское до 2021 года), предположительно возникший от ударов ВС РФ по позициям ВСУ, видно с западной окраины Горловки, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что шлейф от дыма растянулся на несколько километров. Между северными окраинами Горловки и населенным пунктом Нью-Йорк расстояние по прямой около 7 километров. Как передает корреспондент РИА Новости, предположительно именно из Нью-Йорка артиллерия ВСУ бьет по жилым кварталам Горловки. Ранее жительница Горловки рассказала РИА Новости, что минувшей ночью произошел один из самых массированных обстрелов Горловки. По меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов подверглось обстрелу, в часть из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекления, разбитые машины. По сообщениям мэра города, на текущий момент пострадали 12 мирных жителей, еще 1 погиб. Населенный пункт Новгородское Торецкого района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, горловка, киев, донецкая народная республика, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Киев, Донецкая Народная Республика, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Украина
Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры

Дым от ударов по украинским позициям в Нью-Йорке в ДНР видно с окраин Горловки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Дым над Нью-Йорком в ДНР (Новгородское до 2021 года), предположительно возникший от ударов ВС РФ по позициям ВСУ, видно с западной окраины Горловки, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что шлейф от дыма растянулся на несколько километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Между северными окраинами Горловки и населенным пунктом Нью-Йорк расстояние по прямой около 7 километров. Как передает корреспондент РИА Новости, предположительно именно из Нью-Йорка артиллерия ВСУ бьет по жилым кварталам Горловки.
Ранее жительница Горловки рассказала РИА Новости, что минувшей ночью произошел один из самых массированных обстрелов Горловки. По меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов подверглось обстрелу, в часть из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекления, разбитые машины. По сообщениям мэра города, на текущий момент пострадали 12 мирных жителей, еще 1 погиб.
Населенный пункт Новгородское Торецкого района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаКиевДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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