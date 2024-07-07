https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html

Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры

Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры - РИА Новости, 07.07.2024

Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры

Дым над Нью-Йорком в ДНР (Новгородское до 2021 года), предположительно возникший от ударов ВС РФ по позициям ВСУ, видно с западной окраины Горловки, передает... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:24

2024-07-07T19:24

2024-07-07T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

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донецкая народная республика

петр порошенко

вооруженные силы украины

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ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Дым над Нью-Йорком в ДНР (Новгородское до 2021 года), предположительно возникший от ударов ВС РФ по позициям ВСУ, видно с западной окраины Горловки, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что шлейф от дыма растянулся на несколько километров. Между северными окраинами Горловки и населенным пунктом Нью-Йорк расстояние по прямой около 7 километров. Как передает корреспондент РИА Новости, предположительно именно из Нью-Йорка артиллерия ВСУ бьет по жилым кварталам Горловки. Ранее жительница Горловки рассказала РИА Новости, что минувшей ночью произошел один из самых массированных обстрелов Горловки. По меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов подверглось обстрелу, в часть из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекления, разбитые машины. По сообщениям мэра города, на текущий момент пострадали 12 мирных жителей, еще 1 погиб. Населенный пункт Новгородское Торецкого района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

киев

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, киев, донецкая народная республика, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина