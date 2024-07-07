Шлейф от дыма с позиций ВСУ в Нью-Йорке в ДНР растянулся на километры
Дым от ударов по украинским позициям в Нью-Йорке в ДНР видно с окраин Горловки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Дым над Нью-Йорком в ДНР (Новгородское до 2021 года), предположительно возникший от ударов ВС РФ по позициям ВСУ, видно с западной окраины Горловки, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что шлейф от дыма растянулся на несколько километров.
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Между северными окраинами Горловки и населенным пунктом Нью-Йорк расстояние по прямой около 7 километров. Как передает корреспондент РИА Новости, предположительно именно из Нью-Йорка артиллерия ВСУ бьет по жилым кварталам Горловки.
Ранее жительница Горловки рассказала РИА Новости, что минувшей ночью произошел один из самых массированных обстрелов Горловки. По меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов подверглось обстрелу, в часть из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекления, разбитые машины. По сообщениям мэра города, на текущий момент пострадали 12 мирных жителей, еще 1 погиб.
Населенный пункт Новгородское Торецкого района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.
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