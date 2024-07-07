https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958045023.html

В Горловке остановили две водонасосные станции

В Горловке остановили две водонасосные станции - РИА Новости, 07.07.2024

В Горловке остановили две водонасосные станции

Две водонасосных станции и фильтровальная станция остановлены в донецкой Горловке после обстрелов города со стороны ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:11

2024-07-07T16:11

2024-07-07T17:28

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Две водонасосных станции и фильтровальная станция остановлены в донецкой Горловке после обстрелов города со стороны ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале Приходько. "Повреждена высоковольтная линия 35 кВт, в связи с этим в 15.10 (совпадает с мск -ред.) остановлена насосная станция "Резервная", насосная станция у канала и фильтровальная станция №1", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины около 15.00 мск сообщило о двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ, в ходе которых по городу было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957252882.html

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол