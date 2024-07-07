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В Горловке остановили две водонасосные станции - РИА Новости, 07.07.2024
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16:11 07.07.2024 (обновлено: 17:28 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958045023.html
В Горловке остановили две водонасосные станции
В Горловке остановили две водонасосные станции - РИА Новости, 07.07.2024
В Горловке остановили две водонасосные станции
Две водонасосных станции и фильтровальная станция остановлены в донецкой Горловке после обстрелов города со стороны ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:11
2024-07-07T17:28
в мире
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Две водонасосных станции и фильтровальная станция остановлены в донецкой Горловке после обстрелов города со стороны ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале Приходько. "Повреждена высоковольтная линия 35 кВт, в связи с этим в 15.10 (совпадает с мск -ред.) остановлена насосная станция "Резервная", насосная станция у канала и фильтровальная станция №1", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины около 15.00 мск сообщило о двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ, в ходе которых по городу было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957252882.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке остановили две водонасосные станции

Мэр Горловки сообщил об остановке двух водонасосных станций после обстрела

© Фото : Приходько РИК/TelegramМесто обстрела в Горловке
Место обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Место обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Две водонасосных станции и фильтровальная станция остановлены в донецкой Горловке после обстрелов города со стороны ВСУ, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале Приходько.
"Повреждена высоковольтная линия 35 кВт, в связи с этим в 15.10 (совпадает с мск -ред.) остановлена насосная станция "Резервная", насосная станция у канала и фильтровальная станция №1", - говорится в сообщении.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины около 15.00 мск сообщило о двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ, в ходе которых по городу было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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