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Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 07.07.2024 (обновлено: 05:30 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ
Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024
Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ
Минувшей ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, об этом РИА Новости сообщила местная жительница... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:21
2024-07-07T05:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Минувшей ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, об этом РИА Новости сообщила местная жительница Наталья, попавшая под обстрел. "Прилетело очень много, очень, прямо сериями один за одним. Это один из самых сильных обстрелов был, просто массированный, такого мощного не было давно", - сказала Наталья. Она рассказала, что вместе с соседями пережидала обстрел в подвале и находилась в нем около восьми часов. "Были в подвале с семи вечера, только вылезли. Это было очень страшно. Было много людей, и дети были. Мы там постелили, и лежали детки", - добавила она. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подверглось по меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекление, разбитые машины. Оценить полный ущерб, нанесенный гражданскому населению, крайне сложно. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждено семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240706/gorlovka-1957950137.html
https://ria.ru/20240705/gibel-1957779631.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ

Жительница Горловки Наталья сообщила об одном из самых массированных обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Минувшей ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, об этом РИА Новости сообщила местная жительница Наталья, попавшая под обстрел.
«
"Прилетело очень много, очень, прямо сериями один за одним. Это один из самых сильных обстрелов был, просто массированный, такого мощного не было давно", - сказала Наталья.
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Она рассказала, что вместе с соседями пережидала обстрел в подвале и находилась в нем около восьми часов.
"Были в подвале с семи вечера, только вылезли. Это было очень страшно. Было много людей, и дети были. Мы там постелили, и лежали детки", - добавила она.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подверглось по меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекление, разбитые машины. Оценить полный ущерб, нанесенный гражданскому населению, крайне сложно.
Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждено семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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