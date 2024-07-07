https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html

Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ

Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024

Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ

Минувшей ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, об этом РИА Новости сообщила местная жительница... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T05:21

2024-07-07T05:21

2024-07-07T05:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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донецк

сцкк

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГОРЛОВКА (ДНР), 7 июл - РИА Новости. Минувшей ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, об этом РИА Новости сообщила местная жительница Наталья, попавшая под обстрел. "Прилетело очень много, очень, прямо сериями один за одним. Это один из самых сильных обстрелов был, просто массированный, такого мощного не было давно", - сказала Наталья. Она рассказала, что вместе с соседями пережидала обстрел в подвале и находилась в нем около восьми часов. "Были в подвале с семи вечера, только вылезли. Это было очень страшно. Было много людей, и дети были. Мы там постелили, и лежали детки", - добавила она. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подверглось по меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. В разных кварталах города есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекление, разбитые машины. Оценить полный ущерб, нанесенный гражданскому населению, крайне сложно. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждено семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240706/gorlovka-1957950137.html

https://ria.ru/20240705/gibel-1957779631.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)