https://ria.ru/20240707/gazoprovod-1957989639.html

Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней

Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней - РИА Новости, 07.07.2024

Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней

Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:32

2024-07-07T10:32

2024-07-07T11:32

алушта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, информировала ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Глава администрации Алушты Галина Огнева предупреждала, что в муниципалитете в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе."Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - сообщил Воронкин.По его данным, без газоснабжения в районе остались 14 сел.На работу детских садов и лагерей авария на газопроводе не повлияет, подчеркнули власти Алушты."Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа", - приводит слова Огневой оперштаб Крыма.Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения лесной подстилки в районе пожара, площадь которого превысила 4 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240707/pozhar-1957954938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алушта, происшествия