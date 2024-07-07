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Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней - РИА Новости, 07.07.2024
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10:32 07.07.2024 (обновлено: 11:32 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gazoprovod-1957989639.html
Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней
Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней - РИА Новости, 07.07.2024
Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней
Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:32
2024-07-07T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, информировала ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Глава администрации Алушты Галина Огнева предупреждала, что в муниципалитете в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе."Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - сообщил Воронкин.По его данным, без газоснабжения в районе остались 14 сел.На работу детских садов и лагерей авария на газопроводе не повлияет, подчеркнули власти Алушты."Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа", - приводит слова Огневой оперштаб Крыма.Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения лесной подстилки в районе пожара, площадь которого превысила 4 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1957954938.html
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алушта, происшествия
Алушта, Происшествия
Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней

Восстановление газопровода под Алуштой после пожара займет до десяти дней

© МЧС России/TelegramЛиквидация последствий пожара на газораспределительной станции под Алуштой. 7 июля 2024
Ликвидация последствий пожара на газораспределительной станции под Алуштой. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация последствий пожара на газораспределительной станции под Алуштой. 7 июля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, информировала ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Глава администрации Алушты Галина Огнева предупреждала, что в муниципалитете в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе.
Пожар на газораспределительной станции около Алушты - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах"
Вчера, 01:19
"Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - сообщил Воронкин.
По его данным, без газоснабжения в районе остались 14 сел.
На работу детских садов и лагерей авария на газопроводе не повлияет, подчеркнули власти Алушты.
"Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа", - приводит слова Огневой оперштаб Крыма.
Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения лесной подстилки в районе пожара, площадь которого превысила 4 тысячи квадратных метров.
Сотрудники МЧС на месте пожара на газораспределительной станции под Алуштой. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС
Вчера, 01:08
 
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