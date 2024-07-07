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Лидер Соцпартии: левый блок должен взять ответственность за Францию - РИА Новости, 07.07.2024
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21:51 07.07.2024 (обновлено: 22:04 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/front-1958093824.html
Лидер Соцпартии: левый блок должен взять ответственность за Францию
Лидер Соцпартии: левый блок должен взять ответственность за Францию - РИА Новости, 07.07.2024
Лидер Соцпартии: левый блок должен взять ответственность за Францию
Коалиция левых партий "Новый народный фронт", лидирующая на парламентских выборах во Франции, должна взять ответственность за новую страницу в истории страны,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:51
2024-07-07T22:04
в мире
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франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт", лидирующая на парламентских выборах во Франции, должна взять ответственность за новую страницу в истории страны, заявил журналистам лидер Социалистической партии, входящей в коалицию, Оливье Фор. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов. В штабе Соцпартии Франции в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, первые результаты выборов встретили бурными овациями. "Новый народный фронт" должен взять на себя ответственность за новую страницу в нашей истории. У нас будет только один компас: компас программы "Нового народного фронта", - заявил Фор, выступая перед журналистами в штабе в Париже. Он подчеркнул, что в следующие дни "Новому народному фронту", в том числе социалистам, нужно взяться за коллективный проект для будущего Франции и французов."На нас возложена огромная ответственность - найти путь, по которому Франция смогла бы продвинуться вперед, откликнуться на нужды французов, ответить на такие вызовы как война, изменение климата, общественное неравенство. Нам нужно также сделать из Франции страну, которая помогла бы продвинуться и Европе", - добавил лидер Соцпартии.Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года.Первый тур выборов состоялся в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
https://ria.ru/20240707/makron-1958091096.html
https://ria.ru/20240707/le_pen-1958084303.html
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Лидер Соцпартии: левый блок должен взять ответственность за Францию

Лидер Соцпартии: левый блок во Франции должен взять ответственность за страну

© AP Photo / Michel Euler Франция
 Франция - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Michel Euler
Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт", лидирующая на парламентских выборах во Франции, должна взять ответственность за новую страницу в истории страны, заявил журналистам лидер Социалистической партии, входящей в коалицию, Оливье Фор.
Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.
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В штабе Соцпартии Франции в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, первые результаты выборов встретили бурными овациями.
«
"Новый народный фронт" должен взять на себя ответственность за новую страницу в нашей истории. У нас будет только один компас: компас программы "Нового народного фронта", - заявил Фор, выступая перед журналистами в штабе в Париже.
Он подчеркнул, что в следующие дни "Новому народному фронту", в том числе социалистам, нужно взяться за коллективный проект для будущего Франции и французов.
«
"На нас возложена огромная ответственность - найти путь, по которому Франция смогла бы продвинуться вперед, откликнуться на нужды французов, ответить на такие вызовы как война, изменение климата, общественное неравенство. Нам нужно также сделать из Франции страну, которая помогла бы продвинуться и Европе", - добавил лидер Соцпартии.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года.
Первый тур выборов состоялся в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
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