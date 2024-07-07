https://ria.ru/20240707/front-1958078921.html

Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково

Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково - РИА Новости, 07.07.2024

Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково

Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково, задержанные рейсы готовятся к вылетам, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:59

2024-07-07T19:59

2024-07-07T19:59

происшествия

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково, задержанные рейсы готовятся к вылетам, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", "ушли" на запасные аэродромы. "Грозовой фронт покинул район аэродрома Пулково. Аэропорт принимает воздушные суда. Задержанные рейсы готовятся к вылетам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html

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происшествия, пулково (аэропорт)