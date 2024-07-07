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Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково - РИА Новости, 07.07.2024
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19:59 07.07.2024
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Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково
Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково - РИА Новости, 07.07.2024
Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково
Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково, задержанные рейсы готовятся к вылетам, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:59
2024-07-07T19:59
происшествия
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково, задержанные рейсы готовятся к вылетам, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", "ушли" на запасные аэродромы. "Грозовой фронт покинул район аэродрома Пулково. Аэропорт принимает воздушные суда. Задержанные рейсы готовятся к вылетам", - говорится в сообщении.
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происшествия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Пулково (аэропорт)
Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково

Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково, рейсы готовятся к вылетам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Грозовой фронт ушел из района аэродрома Пулково, задержанные рейсы готовятся к вылетам, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", "ушли" на запасные аэродромы.
«
"Грозовой фронт покинул район аэродрома Пулково. Аэропорт принимает воздушные суда. Задержанные рейсы готовятся к вылетам", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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