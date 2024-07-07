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Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения - РИА Новости, 07.07.2024
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20:19 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/fitso-1958081613.html
Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения
Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения - РИА Новости, 07.07.2024
Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая пережил покушение, в понедельник примет участие в рабочем мероприятии совместно с министром... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:19
2024-07-07T20:19
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая пережил покушение, в понедельник примет участие в рабочем мероприятии совместно с министром сельского хозяйства, следует из анонса пресс-службы словацкого правительства. "Восьмого июля в 11.00 (12.00 мск) премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр сельского хозяйства Рихард Такач посетят сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска Нова Вес (50 километров от Братиславы - ред.), где в сопровождении представителей Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты и местных аграриев ознакомятся с ходом уборки урожая", - говорится в сообщении пресс-службы. Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, НАТО
Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения

Премьер Словакии в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения

© AP Photo / Petr David JosekЛидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо
Лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая пережил покушение, в понедельник примет участие в рабочем мероприятии совместно с министром сельского хозяйства, следует из анонса пресс-службы словацкого правительства.
«
"Восьмого июля в 11.00 (12.00 мск) премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр сельского хозяйства Рихард Такач посетят сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска Нова Вес (50 километров от Братиславы - ред.), где в сопровождении представителей Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты и местных аграриев ознакомятся с ходом уборки урожая", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут.
В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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