https://ria.ru/20240707/fitso-1958081613.html

Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения

Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения - РИА Новости, 07.07.2024

Фицо в понедельник вернется к рабочим обязанностям после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая пережил покушение, в понедельник примет участие в рабочем мероприятии совместно с министром... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:19

2024-07-07T20:19

2024-07-07T20:19

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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая пережил покушение, в понедельник примет участие в рабочем мероприятии совместно с министром сельского хозяйства, следует из анонса пресс-службы словацкого правительства. "Восьмого июля в 11.00 (12.00 мск) премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр сельского хозяйства Рихард Такач посетят сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска Нова Вес (50 километров от Братиславы - ред.), где в сопровождении представителей Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты и местных аграриев ознакомятся с ходом уборки урожая", - говорится в сообщении пресс-службы. Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html

https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html

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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато