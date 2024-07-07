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Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы - РИА Новости, 07.07.2024
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14:15 07.07.2024 (обновлено: 14:22 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/etna-1958022410.html
Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы
Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы - РИА Новости, 07.07.2024
Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы
Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал выпускать фонтан лавы, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:15
2024-07-07T14:22
этна (вулкан)
сицилия
катания
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РИМ, 7 июл - РИА Новости. Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал выпускать фонтан лавы, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). "Можно наблюдать, что стромболианская активность в кратере еще более усилилась и в настоящее время идет фонтан лавы. В результате этой деятельности образуются выбросы пепла, которые, в соответствии с прогнозной моделью, рассеиваются в направлении юго-востока", - говорится в сообщении со ссылкой на анализ данных сети камер. Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности с выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле. Бюллетень Ingv также сообщает об облаке газа и пепла, поднимающегося на высоту пяти километров. Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточной и северо-западной оконечностях горы. За ночь фонтан лавы ослаб и прекратился к утру. Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этне города Катания.
https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html
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этна (вулкан)
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этна (вулкан), сицилия, катания
Этна (вулкан), Сицилия, Катания
Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы

Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал выпускать фонтан лавы

© AFP 2024 / GIUSEPPE DISTEFANOИзвержение вулкана Этна на Сицилии. 7 июля 2024
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AFP 2024 / GIUSEPPE DISTEFANO
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 7 июля 2024
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РИМ, 7 июл - РИА Новости. Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал выпускать фонтан лавы, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
«
"Можно наблюдать, что стромболианская активность в кратере еще более усилилась и в настоящее время идет фонтан лавы. В результате этой деятельности образуются выбросы пепла, которые, в соответствии с прогнозной моделью, рассеиваются в направлении юго-востока", - говорится в сообщении со ссылкой на анализ данных сети камер.
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Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности с выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле.
Бюллетень Ingv также сообщает об облаке газа и пепла, поднимающегося на высоту пяти километров.
Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточной и северо-западной оконечностях горы. За ночь фонтан лавы ослаб и прекратился к утру. Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этне города Катания.
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