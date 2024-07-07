https://ria.ru/20240707/etna-1958022410.html

Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы

Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы - РИА Новости, 07.07.2024

Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать фонтан лавы

Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал выпускать фонтан лавы, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:15

2024-07-07T14:15

2024-07-07T14:22

этна (вулкан)

сицилия

катания

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РИМ, 7 июл - РИА Новости. Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал выпускать фонтан лавы, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). "Можно наблюдать, что стромболианская активность в кратере еще более усилилась и в настоящее время идет фонтан лавы. В результате этой деятельности образуются выбросы пепла, которые, в соответствии с прогнозной моделью, рассеиваются в направлении юго-востока", - говорится в сообщении со ссылкой на анализ данных сети камер. Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности с выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле. Бюллетень Ingv также сообщает об облаке газа и пепла, поднимающегося на высоту пяти километров. Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточной и северо-западной оконечностях горы. За ночь фонтан лавы ослаб и прекратился к утру. Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этне города Катания.

https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html

https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html

этна (вулкан)

сицилия

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этна (вулкан), сицилия, катания