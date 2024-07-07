https://ria.ru/20240707/esminets-1958044656.html

Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ

Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2024

Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ

Эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана потерял равновесие при ремонте у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:09

2024-07-07T16:09

2024-07-07T18:58

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иран

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. Эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана потерял равновесие при ремонте у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива, несколько человек пострадали, передает агентство YJC."Корабль Sahand, ремонтируемый у причала, потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие", - говорится в сообщении агентства.По информации YJC, несколько человек, получивших поверхностные травмы в результате происшествия, доставлены в больницы.

https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html

иран

персидский залив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, персидский залив