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Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ
Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ
Эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана потерял равновесие при ремонте у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:09
2024-07-07T16:09
2024-07-07T18:58
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ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. Эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана потерял равновесие при ремонте у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива, несколько человек пострадали, передает агентство YJC."Корабль Sahand, ремонтируемый у причала, потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие", - говорится в сообщении агентства.По информации YJC, несколько человек, получивших поверхностные травмы в результате происшествия, доставлены в больницы.
https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
Эсминец Sahand ВМС Ирана завалился на бок в Персидском заливе, пишут СМИ
На эсминце ВМС Ирана Sahand произошла авария при ремонте в Персидском заливе